ملبورن: وقّع مدير فريق ماكلارين رايسينغ للفورمولا واحد الأميركي زاك براون الجمعة عقدا جديداً طويل الأمد سيبقيه في منصبه على الأقل حتّى عام 2030، وفق ما أعلنت الحظيرة البريطانية.

وانضم براون إلى فريق ماكلارين ومقره بريطانيا في عام 2016 قبل أن يشغل منصب المدير بعد عامين.

وقال براون في بيان قبل سباق جائزة أستراليا الكبرى، الجولة الثالثة من البطولة العالمية، في ملبورن "أنا سعيد للغاية لمواصلة قيادة فريق ماكلارين رايسينغ ولكوني جزءًا من هذا الفريق التاريخي".

وتابع "معا، سنواصل دفع حدود رياضة السيارات والسعي لتحقيق أعلى مستوى من الأداء داخل وخارج المسار".

وتطور أداء ماكلارين في الموسم الماضي، في حين يرى براون أن الفريق يمتلك أفضل ثنائي عند شبكة الانطلاق، وهما البريطاني لاندو نوريس والأسترالي أوسكار بياستري، مع إمكانات هائلة.

من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي للفريق بول والش "لقد أظهر زاك صفات قيادية استثنائية وكان له دور فعّال في دفع فريق ماكلارين رايسينغ إلى الأمام".