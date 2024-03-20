بروكسل (بلجيكا) : ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي الأربعاء العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على سائق الفورمولا واحد السابق الروسي نيكيتا مازيبين والتي أرغمته على الرحيل عن حلبات الفئة الاولى، وذلك عقب غزو موسكو لجارتها أوكرانيا.

ودافع مازيبين عامي 2021 و2022 عن فريق هاس الأميركي والذي تموّله شركة أورالكيم الكيميائية التي يملكها والده رجل الأعمال الملياردير ديميتري والذي يشكّل نشاطه مصدر دخل للحكومة الروسية.

وأدرج الاتحاد الاوروبي ديميتري ونجله نيكيتا (25 عاماً) على القائمة السوداء التي اوجدها منذ ضم موسكو لشبه جزيرة القرم في عام 2014، لتجميد الأصول وحظر التأشيرات في الاتحاد الأوروبي في آذار (مارس) 2022 بعد اندلاع الحرب بسبب توفير الإيرادات للحكومة الروسية. تم الغاء عقد مازيبين ورعاية أورالكيم للحظيرة الأميركية.

وقرّرت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في آذار (مارس) 2023 تعليق جزء من العقوبات المفروضة على مازيبين، والسماح له مرة أخرى بالعودة إلى حلبات السرعة في أوروبا.

وقضت المحكمة في حكمها الجديد الأربعاء بإلغاء الإجراءات التي أبقت مازيبين على قائمة العقوبات.

السائق ووالده الملياردير

وقالت المحكمة في بيان إن "الارتباط بين السيد نيكيتا مازيبين ووالده لا يستند بأي حال من الأحوال على منظور اقتصادي أو رأسمالي أو من خلال وجود مصالح مشتركة تربطهما"، و"بالتالي، فإن أفعال الإعالة تستند، في الواقع، إلى الروابط العائلية فقط، وهو أمر غير كاف".

ويمثل هذا الحكم ضربة لجهود الاتحاد الأوروبي لاستهداف النخبة الروسية خلال الحرب وسيتعين على الاتحاد الآن تغيير تبريره لمعاقبة مازيبين إذا كان يريد إبقائه على القائمة السوداء.

وفي العام الماضي رفضت المحكمة العليا في بريطانيا تعليق العقوبات البريطانية بحق مازيبين. وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، رفضت محكمة الاتحاد الأوروبي إلغاء العقوبات المفروضة على والد مازيبين.

ومنذ مغادرته حلبات الفورمولا واحد، شارك مازيبين في السلسلة الآسيوية لسباقات لومان، ونشط كرجل أعمال. واصل نشر صور لحياة الرفاهية التي يعيشها على مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك جولة في أميركا الجنوبية ورحلات التزلج وتنقله بواسطة طوافة.