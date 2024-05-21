مدريد : أعلن لاعب وسط ريال مدريد الإسباني ومنتخب ألمانيا لكرة القدم توني كروس الثلاثاء أنه سيعتزل اللعب نهائياً عقب نهائيات كأس أوروبا المقررة في بلاده الصيف المقبل.

انجازات المايسترو

توني كروس خاض طوال مسيرته 729 مباراة، وسجل 67 هدفاً مع جميع الأندية التي لعب لها، وهي بايرن ميونيخ، وليفركوزن، وريال مدريد، وحصل على 10 بطولات مع بايرن ميونيخ، منها لقب لدوري الأبطال عام 2013، وفي قلعة الريال حصد كروس 21 بطولة، من بينها لقب دوري الأبطال الأوروبي 4 مرات، وهو الآن يحلم بالنجمة الخامسة.

وخاض مع منتخب ألمانيا 108 مباريات، وسجل 17 هدفاً، ويحمل على قميصه المجد الكروي الذي لا يضاهيه مجد، وهو لقب كأس العالم، وتحديداً مونديال 2014 .

ماذا قال في الوداع "المفاجئ"؟

وكتب كروس البالغ من العمر 34 عاماً في بيان عاطفي على موقع إنستغرام: "مسيرتي الكروية ستنتهي هذا الصيف، بعد كأس أوروبا. كما قلت دائمًا، ريال مدريد هو فريقي الأخير وسيكون كذلك"، مؤكدًا أن طموحه كان دائمًا "إنهاء الموسم بأفضل مستوى".

وأضاف "في 17 تموز (يوليو) 2014 يوم تقديمي في ريال مدريد، اليوم الذي غيّر حياتي. حياتي كلاعب كرة قدم، ولكن كشخص بشكل خاص. لقد كانت بداية فصل جديد في أكبر نادٍ في العالم. بعد 10 سنوات، في نهاية الموسم، ينتهي هذا الفصل".

شكراً للمدريديستا

وتابع بطل العالم 2014 مع دي مانشافت "لن أنسى أبدًا ذلك الوقت الناجح! وأود بشكل خاص أن أشكر كل من رحّب بي بقلب مفتوح ووثق بي. لكن بشكل خاص أود أن أشكركم، أيها المدريديستا الأعزاء، على عاطفتكم وحبكم منذ اليوم الأول وحتى اليوم الأخير".

وأردف كروس الذي سينتهي عقده مع الميرينغي في نهاية حزيران (يونيو)، قائلا "وفي الوقت نفسه فإن هذا القرار يعني أن مسيرتي كلاعب كرة قدم ستنتهي هذا الصيف بعد كأس أوروبا.

وأكمل :"كما قلت دائمًا.. ريال مدريد هو فريقي الأخير وسيكون كذلك. أنا سعيد وفخور، لأنني في ذهني وجدت التوقيت المناسب لقراري، وأنني أستطعت اختياره بنفسي. كان طموحي دائمًا هو إنهاء مسيرتي في ذروة مستواي".

انتظروا اللقب 15

وختم بيانه بـ"من الآن فصاعدا هناك فكرة واحدة فقط: الفوز باللقب الـ15!!! هلا مدريد ولا شيء أكثر!" في إشارة الى دوري أبطال أوروبا حيث سيلتقي النادي الملكي مع بوروسيا دورتموند الألماني في المباراة النهائية في الأول من حزيران (يونيو) المقبل على ملعب ويمبلي في لندن.

وتوّج كروس بلقب المسابقة القارية العريقة خمس مرات بينها أربعة مع النادي الملكي وواحد مع بايرن ميونيخ الألماني.

وأعرب ريال مدريد في بيان "عن امتنانه ومحبته لتوني كروس، اللاعب الذي أصبح بالفعل جزءًا من تاريخ ريال مدريد وأحد الأساطير العظيمة في نادينا وكرة القدم العالمية"، متوجهًا بالتحيّة إلى "لاعب أساسي" فاز بـ22 لقباً وخاض 463 مباراة بقميص الميرينغي.

وأضاف "سيبقى توني كروس إلى الأبد في قلوب جميع مشجعي ريال مدريد لتميزه في كرة القدم ولأنه لاعب قدّم كل شيء من أجل هذا القميص".