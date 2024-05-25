إيلاف من الرباط:يواجه المنتخب المغربي لكرة القدم لمبتوري الأطراف، السبت،بالقاهرة، منتخب نيجيريا،لحساب نصف نهائي كأس إفريقيا للأمم، التي تختتم فعالياتها الاثنين،بالعاصمة المصرية.

وبلغ المنتخب المغربي المربع الأخير من هذه المنافسة القارية بعد فوزه على البلد المضيف، مصر،بأربعة أهداف مقابل هدفين، بعد الاحتكام إلى شوطين إضافيين.فيما تخطى المنتخب النيجيري نظيره الليبيري بهدفين لواحد.

المنتخب المغربي لمبتوري الأطراف

وتحفيزا لهم على مواصلة مسارهم في المسابقة والفوز باللقب القاري،حرص محمد آيت واعلي،سفير المغرب في مصر،على زيارة المنتخب المغربي في مقر إقامته،وذلك قبل يوم من مباراة نصف نهائي البطولة الإفريقية أمام المنتخب النيجيري.

وكان المنتخب المغربي قد فاز في الدور الأول من المسابقة القارية على كل من المنتخب الأوغندي بتسعه أهداف نظيفة،والليبيري بخماسية نظيفة.

وأكد المنتخب المغربي، الذي يدربه عثمان النجمي،قوته،في أكثر من موعد كروي قاري أو عالمي.وهو يضم عددا من العناصر المتميزة، على غرار العميد محسن شغاغ،ومحمد أحرشي وإلياس السبياع،الذين فازوا تواليا،في المباريات الثلاث التي خاضها المنتخب المغربي في البطولة القارية،بجائزة أفضل لاعب.

من مقابلات المنتخب المغربي لمبتوري الأطراف في كأس إفريقيا بالقاهرة

وضمن المنتخب المغربي،ببلوغه نصف نهائي المسابقة،مشاركته في كأس العالم المقبلة لهذه الفئة،المقررة في 2026.

وكان المنتخب المغربي قد احتل المركز الخامس خلال مشاركته في الدورة الأخيرة من كأس العالم، التي احتضنتها إسطنبول في 2022.