باريس: بلغت اليابانية ناومي أوساكا المصنّفة أولى عالميًا سابقًا الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب للمرة الاولى في ثلاثة أعوام بفوزها على الإيطالية لوتشيا برونزيتي الاحد.

وضربت أوساكا موعدًا محتملاً مع البولندية إيغا شفيونتيك المصنّفة الاولى عالميًا في الدور المقبل في حال تمكنت الاخيرة من تجاوز الفرنسية ليوليا جانجان الاثنين.

ولم تكن أوساكا التي توقفت عن ممارسة التنس لمدة 16 شهرًا في أيلول/سبتمبر 2022 لتكوين أسرة، في أفضل مستوياتها في مباراتها الأولى في البطولة لكنها حققت الفوز 6 1 و4 6 و7 5.

وقالت أوساكا "إنه شعور جميل حقًا أن أعود وأنا ممتنة حقًا لوجودي هنا أمام الجميع".

وتابعت "أعتقد أنه كانت هناك لحظات لعبت فيها بشكل جيد حقًا".

وسبق ان لعبت أوساكا امام شفيونتيك مرتين، والمباراة الاخيرة انتهت بفوز البولندية في نهائي دورة ميامي عام 2022.

وكان هذا الفوز الاول لليابانية في بطولة كبرى منذ بطولة استراليا المفتوحة عام 2022، بعد ان اقصيت من الدور الاول في رولان غاروس وفلاشينغ ميدوز، وفي ملبورن في وقت سابق من هذا الموسم.

وفي نتائج أخرى، فازت التشيكية ماري بوسكوفا على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا (29) 6 2 و6 4، والكرواتية دونا فيكيتش على الاوكرانية ليسيا تسورينكو بإنسحاب الاخيرة، والاوكرانية دايانا ياستريمسكا (30) على الأسترالية أيلا توميانوفيتش 6 3 و3 6 و3 6.

ولدى الرجال، تأهل الروسي أندريه روبليف الى الدور الثاني المصنّف سادسًا عالميًا على حساب الياباني تارو دانيال بصعوبة كبيرة 6 2 و6 7 (7/3) و6 3 و7 5.