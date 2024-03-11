انديان ويلز (الولايات المتحدة) : الألمانية أنجليك كيربر والدنماركية كارولين فوزنياكي وجهاً لوجه في ثمن النهائي، واليابانية ناومي أوساكا تأمل في الانضمام اليهما: ثلاث متصدرات سابقات للتصنيف العالمي في كرة المضرب عائدات بقوّة من عالم الأمومة إلى أعلى مستويات اللعبة في دورة إنديان ويلز الأميركية.

الأمثلة كثيرة للرياضيات (الأمهات) أبرزها أخيراً للأميركية سيرينا وليامس. تُجسّد دورة إنديان ويلز التي يعدّها البعض بمثابة خامس البطولات الكبرى بعد رباعي الغراند سلام، مثالاً جديداً على ذلك.

راكم الثلاثي أوساكا، كيربر وفوزنياكي ثمانية ألقاب في البطولات الكبرى (4 لأوساكا، 3 لكيربر وواحد لفوزنياكي). عدن إلى التنافس الجديّ في دورة ضمّت سبع لاعبات عرفن معنى الأمومة.

أربع منهنّ يكملن المشوار، بينهنّ الصديقتان كيربر وفوزنياكي اللتين تتواجهان الثلاثاء في ثمن النهائي.

خاطبت كيربر الجمعة طفلتها المولودة في شباط (فبراير) 2023، على مذياع الملعب "آمني بأحلامك".

التوقف سنة ونصف

عادت الألمانية البالغة 36 عاماً إلى ملاعب التنس مطلع كانون الثاني (يناير)، بعد توقف لفترة سنة ونصف السنة. خاضت بطولة للفرق ثم أقصيت من الأدوار الأولى في أستراليا ثم في دورة لينتس النمسوية (500).

حققت ثلاثة انتصارات في كاليفورنيا، آخر اثنين أمام مصنفتين بين العشرين الأوليات: اللاتفية يلينا أوستابنكو (10) ثم الروسية فيرونيكا كودرميتوفا (19).

التحلّي بالصبر

"طبعاً ليس سهلاً أن تعود بعد غياب طويل واللعب على أعلى مستوى. الأمر يستغرق وقتاً. يتعيّن التحلّي بالصبر".

تابعت "لقد تدرّبت أربعة أشهر دون كَلل. أنا سعيدة لخوض الدورات مجدداً".

في ثمن النهائي، تُواجه صديقتها فوزنياكي (33 عاماً) الفائزة الاحد على الأميركية كايتي فولينيتس (131) بعد الكرواتية دونا فيكيتش (36).

رُزقت الدنماركية بطفلين، في حزيران (يونيو) 2021 ثم تشرين الأوّل (أكتوبر) 2022، ما أجبرها على الغياب أكثر من ثلاث سنوات بين كانون الثاني (يناير) 2020 و2023.

روَت فوزنياكي "أنا قريبة جداً من أنجي (كيربر)، نتحدث دوماً، سألتني عن الأمومة خلال فترة حملها".

تابعت "أمس (السبت) أمضيت النهار مع أطفالي. لم أتدرّب. لقد استمتعنا كثيراً!".

أردفت "سأخوض عدد دورات أقل من قبل. السفر مع كل أفراد العائلة ليس سهلاً. لن يكون ذلك جيداً كل أسبوع، حتى ولو أني أحبّ ذلك".

مثال سفيتولينا مونفيس

ولو أنها من جيل مختلف، إلا أن أوساكا (26 عاماً) رُزقت بطفلتها في تموز (يوليو) 2023، وغابت نحو سنة بين أيلول (سبتمبر) 2022 وكانون الثاني (يناير) 2024.

بعد اقصائها من الدور الأوّل في بطولة أستراليا المفتوحة في كانون الثاني (يناير)، بلغت ربع النهائي في دورة الدوحة للألف منتصف شباط (فبراير)، وسيطرت على الروسية المصنفة 15 عالمياً ليودميلا سامسونوفا في الدور الثاني من إنديان ويلز، فيما ستواجه البلجيكية إليز مرتنز (28) الإثنين.

قالت اليابانية "من الجميل أن تعود للعب. خلال فترة حملي، رغبت كثيراً باللعب. لكن عندما أعود إلى المنزل، أكون والدة".

تحضر الأوكرانية إيلينا سفيتولينا التي تخوض الدور الثالث أيضاً الإثنين، مع طفلتها، علماً أن الوالد ليس إلا لاعب كرة المضرب الفرنسي غايل مونفيس.