طوكيو: تمنّت اليابانية ناومي أوساكا، المصنفة أولى عالمياً سابقاً في كرة المضرب، المشاركة في أولمبياد باريس الصيف المقبل، بحال منحها المنظّمون بطاقة للمشاركة.

وقد تحتاج حاملة لقب أربع بطولات كبرى إلى تقديم مراجعة لدى المنظمين، بعد اخفاقها بتمثيل اليابان في مبارتين على الأقل ضمن كأس بيلي جين كينغ، خلال الدورة الأولمبية الحالية.

أوقدت أوساكا المرجل الأولمبي في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو الذي تأجل من 2020 إلى صيف 2021 بسبب جائحة كوفيد 19. انذاك، خرجت من الدور الثالث.

أنجبت بعد ذلك وعادت إلى عالم التنس اثر إجازة أمومة دامت 15 شهراً.

قالت لمراسلين في طوكيو بعد مساعدتها اليابان على التأهل إلى نهائيات كأس بيلي جين كينغ، حول مشاركتها في الأولمبياد المقبل "إذا سمحوا لي".

تابعت "نشأت وأنا أشاهد الأولمبياد على التلفاز، شعرت بانها احتفالية للرياضة".

أردفت اللاعبة العائدة الى المسابقة للمرّة الأولى منذ 2020 "اعتقدت انها تجمع الناس ومجرد أن تشارك وتختلط بالرياضيين الآخرين هو أحد أمتع التجارب في حياتي".

أضافت ابنة السادسة والعشرين التي خاضت مباراتها الأولى في اليابان منذ أيلول (سبتمبر) 2022 "آمل في الحصول على فرصة المشاركة" في الألعاب المقررة الصيف المقبل في العاصمة الفرنسية "وانذاك سيكون لدي طموحات كبيرة وآمل في احراز ميدالية".

وتقدّمت أوساكا من المركز 831 عالمياً إلى الـ193 منذ عودتها، رغم انها لم تتجاوز الدور ربع النهائي في ست دورات خاضتها حتى الآن.

قالت انها تنوي "خوض موسم كامل على الأراضي الترابية وربما موسم كامل على العشب" في الأشهر المقبلة.