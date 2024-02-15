الدوحة: بلغت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً بسهولة الدور ربع النهائي من دورة الدوحة لكرة المضرب للألف الأربعاء، فيما تأهلت اليابانية ناومي أوساكا إلى الدور ذاته من دون أن تلعب عقب إنسحاب الأوكرانية ليسيا تسورينكو بداعي الإصابة.

وودّعت الصينية جنغ تشينوين وصيفة أستراليا المفتوحة بخسارتها أمام الكندية ليلى فيرنانديز 5 - 7 و 3 - 6.

في المباراة الأولى، احتاجت شفيونتيك، الفائزة مرتين باللقب، إلى ساعة و31 دقيقة للتغلب على الروسية إيكاتيرينا ألكساندروفا التاسعة عشرة 6 - 1 و 6 - 4.

ورفعت شفيونتيك التي تأهلت إلى ربع النهائي للعام الثالث توالياً عدد انتصاراتها في الدوحة إلى 11 مقابل هزيمة يتيمة كانت أمام الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا في الدور الثاني عام 2020.

وبدت شفيونتيك صلبة أمام ألكساندروفا التي تغلبت عليها بمجموعتين في أول مواجهة بينهما عام 2021، وأزعجتها في مباراتيهما التاليتين عامي 2022 و2023 بالاستسلام في ثلاث مجموعات فقط.

وفازت البولندية بالمجموعة الأولى 6 1 في قرابة نصف ساعة، ولم تترك سوى الفتات لمنافستها.

وحاولت ألكساندروفا الرد في بداية المجموعة الثانية، حيث حصلت على أربع نقاط للكسر في الشوط الثاني، لكن شفيونتيك تصدت لها جميعها.

وتسلمت البولندية زمام الامور وكسرت إرسال منافستها والنتيجة 3 3، وأرسلت للفوز بالمباراة بنتيجة 5 4. لكن ألكساندروفا، التي رفضت الاستسلام، حصلت على نقطتين لكسر الإرسال، وأنقذت أربع نقاط لخسارة المباراة، قبل أن تستسلم.

وستواجه شفيونتيك في الدور التالي البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا (31) التي سحقت اللاتفية يلينا أوستابينكو (11) 6 0 و6 3.

وهو الفوز الثالث هذا العام لأزارينكا على أوستابينكو بعد بريزبين وبطولة أستراليا، والخامس لها في نفس عدد المواجهات بينهما.

مواجهة نارية بين أوساكا وبليشكوفا

وحجزت أوساكا، حاملة لقب أربع بطولات كبرى، مقعدها إلى ربع النهائي على حساب تسورينكو التي تعرضت لاصابة في مرفقها ولم تتمكن من خوض مباراة الدور الثالث، علماً أن الاوكرانية كانت قد اطاحت بالتونسية أنس جابر في الثاني.

وتأمل اليابانية البالغة 26 عاماً التي خرجت من الدور الأول بدورة أبوظبي الأسبوع الماضي، أن تستعيد مستواها السابق الذي سمح لها بالتربع على عرش صدارة تصنيف اللاعبات، منذ عودتها الشهر الماضي بعد إجازة أمومة استمرت 15 شهرا.

وستلتقي أوساكا في الدور المقبل مع التشكية كارولينا بليشكوفا المصنّفة أولى عالمياً سابقا والتي قلبت تأخرها بمجموعة أمام مواطنتها الشابة ليندا نوسكوفا إلى فوز 3 - 6 و 7 - 5 و 6 - 1 في الدور الثالث.

وفرّطت الصينية تشينوين، المصنّفة خامسة، بتقدمها في المجموعة الأولى 5 3، لتكسر فيرنانديز إرسالها مرتين توالياً وتكسب الأشواط الأربعة الأخيرة.

وهيمنت اللاعبة الكندية على المجموعة الثانية لتحسم المباراة لصالحها أمام ابنة الـ 21 عاماً والتي بلغت نهائي النسخة الأخيرة من بطولة أستراليا، أولى بطولات غراند سلام الكبرى.

وقالت فيرنانديز عقب فوزها "أنا متحمسة فوق العادة وسعيدة جداً بمستواي. هناك الكثير من العمل أمامي، لكن الامور جيدة حتّى الآن، لذا سأحاول الاستمرار".

وستلتقي فيرنانديز المصنّفة 38 عالمياً ووصيفة بطولة الولايات المتحدة المفتوحة سابقاً، مع الكازاخستانية إيلينا ريباكينا المصنّفة ثالثة الفائزة بصعوبة على الاميركية إيما نافارو 6 - 1 و 6 - 7 (6 - 8) و 6 - 4.

وحصلت الكازاخستانية على فرصة للفوز بالمباراة في الشوط الفاصل بالمجموعة الثانية لكن نافارو، بطلة دورة هوبارت الأسترالية هذا العام، أجبرتها على خوض مجموعة فاصلة.

وكسرت ريباكينا ارسال منافستها وتقدمت 3 - 2 وأنقذت نقطتين لكسر إرسالها في المجموعة الأخيرة لتحقق الفوز.

قالت ريباكينا "لقد كانت مباراة صعبة للغاية. أتيحت لي بعض الفرص في المجموعة الثانية لكنها (نافارو) لعبت بشكل جيد للغاية وبالنسبة لي بدنياً كان الأمر أكثر صعوبة بعض الشيء...".