ابوظبي: بلغت التونسية أنس جابر المصنفة ثانية الدور ربع النهائي لدورة أبوظبي لكرة المضرب (500 نقطة)، بفوزها على البريطانية إيما رادوكانو 6 4 و6 1 في الدور الثاني الأربعاء.

وهي المباراة الاولى لجابر في الدورة بعدما أعفيت من خوض الدور الاول على غرار المصنفات الأربع الأوليات، وضربت موعدا في الدور المقبل مع البرازيلية بياتريز حداد مايا السادسة والفائزة بصعوبة على البولندية ماغدا لينيت 7 6 (8 6) و6 7 (1 7) و6 1.

كما هي المباراة الاولى للتونسية منذ خروجها من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، بخسارتها الساحقة أمام اليافعة الروسية ميرا أندرييفا (16 عاماً) 0 6 و2 6.

في المقابل، خرجت اليونانية ماريا سكَّاري الثالثة من الدور الثاني بخسارتها امام الرومانية سورانا سيرستيا 2 6 و1 6.