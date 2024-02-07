نيويورك: بعد سنة بالتمام والكمال على انتقاله الى دالاس، عاد كايري إرفينغ الى بروكلين ونجح في إظهار فريقه السابق ما خسره، وقاد مافريكس للفوز على نتس 119 107 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين الثلاثاء.

ومع تألق السلوفيني لوكا دونتشيتش ايضا بتسجيله 35 نقطة مع 18 متابعة وتسع تمريرات حاسمة، هيمن مافريكس على اللقاء ليعزّز رصيده الى 28 فوزا و23 خسارة، فيما تراجع رصيد بروكلين الى 20 فوزا و30 خسارة.

وكان إرفينغ عاد الاثنين من الاصابة التي ابعدته ست مباريات خلال فوز فريقه على فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز، فيما ارتدى دونتشيتش قناعا نتيجة اصابة في الانف.

وقال دونتشيتش عن عودة زميله "نحن خطيرون عندما يكون كلانا شرسا، اعتقد اننا قمنا بعمل رائع، نحاول فقط ان نكون معافين وان يعود الجميع".

ولا يزال يغيب عن مافريكس الثنائي المصاب ديريك ليفلي والاسترالي دانتي إكزوم، وأشاد النجم السلوفيني بالانتصارين المتتاليين اللذين يعززان مسار الفريق.

وشرح "لم يسبق ان لعبنا بتشكيلة كاملة. من الصعب اللعب خارج الديار، اعتقد اننا قمنا بعمل رائع في المباراتين، وتشاركنا الكرة جيدا".

وتعرّض إرفينغ لصيحات الاستهجان من قبل بعض مشجعي بروكلين الا انّ ذلك لم يردعه عن تسجيل 16 نقطة بمفرده في بداية الربع الثاني.

ومن جهة أخرى، قاد كيفن دورانت وديفن بوكر بتسجيلهما 60 نقطة معا فينيكس صنز للفوز على ميلووكي باكس 114 106.

وسجّل بوكر 32 نقطة وأضاف دورانت 28 نقطة لمصلحة صنز، فيما تألق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو من جانب باكس بتسجيله 34 نقطة.

وتلقى باكس خسارته الرابعة في خمس مباريات منذ استلام دوك ريفرز قيادة الفريق.

وفاز نيويورك نيكس على ممفيس غريزليز 123 113 وسط مخاوف حول إصابة نجمه جالن برونسون.