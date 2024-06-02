باريس: قلب الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أوّل عالمياً وحامل اللقب، تأخرّه بمجموعتين لواحدة ونجا من فخ الإيطالي لورنتسو موزيتي في الدور الثالث من بطولة رولان غاروس، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، ليهزمه بخمس مجموعات في مباراة ماراثونية انتهت الساعة الثالثة صباح الأحد بتوقيت باريس.

بعد أربع ساعات و29 دقيقة، حسم "نولي" المباراة 7 5، 6 7 (6 8)، 2 6، 6 3، 6 0 عند الساعة الثالثة وست دقائق، لتصبح أكثر مباراة تنتهي في وقت متأخر في تاريخ البطولة الفرنسية.

تخطت بفارق شاسع توقيت مباراة الإسباني رافايل نادال والإيطالي يانيك سينر في ربع نهائي 2020، والتي انتهت الساعة الواحدة و26دقيقة بعد منتصف الليل.

قال ديوكوفيتش "هذه ربما أجمل مباراة خضتها هنا. مع كل هذا الأدرينالين من المستحيل النوم راهناً. إذا كانت لديكم حفلة سأحضر معكم".

ويلاقي النجم البالغ 37 عاماً الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو المصنف 27 في الدور ثمن النهائي.

وبفوزه، ضمن ديوكوفيتش الحفاظ على صدارة التصنيف العالمي التي كان سيفقدها لمصلحة سينر بحال خسارته.