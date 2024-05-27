باريس: بلغ الإيطالي يانيك سينر، المصنف ثانياً عالمياً الذي عرقلته الإصابة في الأسابيع الأخيرة، الدور الثاني في بطولة رولان غاروس الفرنسية، ثانية البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بفوزه من دون عناء على الأميركي كريستوفر يوبانكس 6 3، 6 3، 6 4.

ولم تظهر علامات الاصابة على ابن الثانية والعشرين العائد إلى الملاعب بعد غياب نحو شهر وانسحابه من ربع نهائي دورة مدريد للماسترز أمام الكندي فيليكس أوجيه ألياسيم.

فرض سينر إيقاعه على المباراة التي حسمها في ساعتين وثماني دقائق "أنا سعيد للعودة بعد الإصابة. هذه دورة مميزة لي حيث بلغت ربع نهائي الغراندسلام للمرّة الأولى".

تابع "وركي بحال جيّدة، لكن اتعامل مع كل مباراة على حدة. لم استعد بعد قمة مستواي، لكني أعمل بجهد كل يوم".

حقق سينر بداية موسم رائعة على الأرض الصلبة، فتوّج بأستراليا المفتوحة محرزاً أول لقب كبير في مسيرته، كما أحرز لقب دورة ميامي للماسترز وبلغ نصف نهائي مونتي كارلو للماسترز حيث خسر أمام اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس.

بعد اصابته في مدريد، انسحب من دورة روما للماسترز للعلاج استعداداً لرولان غاروس.

يلتقي في الدور الثاني الفرنسي ريشار غاسكيه (124) الذي يكبره بـ15 عاماً والفائز على الكرواتي بورنا تشوريتش.

بداية جيدة لجابر

وحققت التونسية أنس جابر، التاسعة عالمياً، بداية جيّدة بتخطيها الأميركية ساشيا فيكيري (124) المشاركة ببطاقة دعوة 6 3، 6 2.

قالت التونسية "الدور الأول في الغراندسلام صعب دوماً. حاولت ان استرخي في الملعب، لكن آمل في أن تجري الأمور بشكل أفضل في المباراة التالية. لا يزال المسار طويلاً".

تلتقي وصيفة ويمبلدون 2022 و2023 وفلاشينغ ميدوز 2022، الفائزة بين الكولومبية كاميلا أوسوريو (77) والأوكرانية أنهلينا كالينينا (48) في الدور المقبل.

ولم تحقّق جابر فوزين توالياً هذا الموسم قبل أن تبلغ ربع نهائي مدريد أواخر نيسان (أبريل)، ثم ودّعت باكراً الأسبوع التالي في روما.

وصلت إلى رولان غاروس وبرصيدها ستة انتصارات مقابل تسع خسارات. في تسع دورات، ودّعت خمس مرات في مباراتها الأولى.