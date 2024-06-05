لندن : مدّد سائق ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس عقده مع فريقه لسنتين إضافيتين حتى نهاية عام 2026 كما اعلنت الحظيرة النمساوية المشاركة في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

وكان عقد المكسيكي البالغ من العمر 34 عاماً ينتهي في نهاية العام الحالي، لكن التمديد سيبقيه في صفوف ريد بول للموسم السادس.

وقال الفريق النمسوي على حسابه على "إكس" "إلى الأمام يا تشيكو (لقب بيريس). نحن سعداء أن نعلن بأن سيرخيو بيريس وقّع لتمديد عقده سنتين إضافيتين".

في المقابل، قال مدير الفريق كريستيان هورنر في بيان "الاستمرار والاستقرار عاملان هامان للفريق ويشكّل بيريس وفيرستابن (ماكس) ثنائياً صلباً وناجحاً ما سمح للفريق بالحصول على الثنائية الموسم الماضي".

مستقبلي هنا

وقال بيريس الفائز بستة سباقات في مسيرته "أنا سعيد حقا بربط مستقبلي بهذا الفريق الرائع"، وأضاف "إنه تحدٍ لا مثيل له الدفاع عن ألوان ريد بول على الحلبة وخارجها. يسعدني البقاء هنا لمواصلة رحلتنا معا والمساهمة في التاريخ الرائع لهذا الفريق لمدة عامين آخرين".

ويلعب بيريس دور المساند في ريد بول خلف بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن ويحتل حالياً المركز الخامس في الترتيب بفارق 62 نقطة عن زميله قبل سباق جائزة كندا الكبرى نهاية هذا الأسبوع. حلّ وصيفا لفيرستابن الموسم الماضي لكن بفارق حوالي 300 نقطة عن زميله.

عانى في بداية الموسم الحالي وتحديداً في سباق جائزة موناكو الاخير عندما احتل المركز الثامن عشر عند خط الانطلاق قبل أن يخرج في اللفة الأولى، وهو يحتل حالياً المركز الخامس في بطولة العالم مع 107 نقاط.