جدة: فصل فريق ريد بول، بطل العالم لسباقات الفورمولا واحد، الموظفة التي اتهمت مديره البريطاني كريستيان هورنر بسلوك غير لائق، وفق ما كشف الخميس مصدر مقرب من التحقيق.

وأدّت الاتهامات التي وجهتها هذه الموظفة لهورنر الى فتح تحقيق داخلي أسفر عن تبرئته الأسبوع الماضي من ارتكاب أي مخالفات.

ووجد فريق ريد بول وهونر نفسيهما في وضع صعب جداً قبيل انطلاق حملة الدفاع لقبي السائقين والصانعين بعد الاتهامات التي وجهتها الموظفة للبريطاني البالغ 50 عاماً.

لكن بعدما نفى بشكل قاطع هذه الاتهامات ثم التوصل الى تبرئته منها، تواجد هورنر في جائزة البحرين نهاية الأسبوع الماضي مع زوجته نجمة البوب السابقة جيري هاليويل.

وقال المصدر إن التحقيق أُقفِل وإيقاف الموظفة كان نتيجة مباشرة لهذا التحقيق.

ورفض فريق ريد بول التعليق على هذه المسألة حين اتصلت به فرانس برس، قائلاً "لا يمكن لريد بول الإدلاء بأي تعليق على الوضع الفردي لموظف في الشركة".

وبعد تحقيق داخلي فُتِحَ في 5 شباط (فبراير) رفض مجلس إدارة الشركة النمسوية شكوى الموظفة وجدد ثقته بهورنر، في قرار أثار انتقادات بسبب الافتقار الى الشفافية.

لكن القضية أخذت منحى جديداً الجمعة، أي عشية السباق الافتتاحي للموسم الجديد الذي استضافته حلبة الصخير في البحرين الأحد الماضي وفاز به سائق ريد بول حامل اللقب الهولندي ماكس فيرستابن، بعدما وُزّعت عبر حسابات مجهولة رسائل إلكترونية تحتوي ملفاً كاملاً من الوثائق والصور التي قيل أنها متعلقة بالقضية.

واحتوت الرسائل الإلكترونية على رابط الى ملف "غوغل درايف يضم الوثائق، جاء فيها: "بعد التحقيق الأخير الذي أجرته ريد بول والبيانات التي صدرت، ستكونون مهتمين برؤية المواد المرفقة".

وأرسل البريد الإلكتروني الى شخصيات بارزة في الفورمولا واحد والاتحاد الدولي للسيارات (فيا) ومديري الفرق الحاليين ووسائل الإعلام، بينها وكالة فرانس برس.

ولم يمر الملف الذي أرسل الخميس الماضي الى أكثر من 100 عنوان بريد إلكتروني، مرور الكرام في حظائر الفرق، إذ حثت إدارة الفورمولا واحد والاتحاد الدولي للسيارات على التدخل لضمان وجود شفافية أكبر في كيفية تعامل ريد بول مع القضية.

وقال مدير فريق ماكلارين زاك براون "أعتقد، ومما رأيته، أن هناك الكثير من الشائعات والتكهنات والأسئلة"، مضيفاً "أعتقد أن الهيئة الناظمة (فيا) تتحمل مسؤولية وسلطة تجاه رياضتنا، تجاه جمهورنا، وأعتقد تجاهنا جميعاً في الفورمولا واحد... أعتقد أنهم بحاجة للحرص على أن الأمور كانت شفافة تماماً".

ويشغل هورنر منصب مدير ريد بول منذ انضمامه الى الفورمولا واحد قبل 19 عاماً، ويعتبر البريطاني المدير الأطول خدمة في الفئة الأولى. خلال تلك الفترة، ساهم في الفوز بسبع بطولات عالمية للسائقين وستة ألقاب للصانعين.