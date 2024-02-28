لندن : بُرّئ البريطاني كريستيان هورنر مدير فريق ريد بول بطل العالم للفورمولا واحد من تهمة سلوك غير لائق، حسب ما أعلنت الشركة النمساوية الأم الأربعاء.

وأعلنت شركة "ريد بول جي أم بي اتش" وهي الشركة الأم لفريق ريد بول رايسينغ في بيان أن "الشكوى رُفضت"، مضيفةً "ريد بول واثقة أن التحقيق كان عادلاً، دقيقاً ونزيهاً".

وخضع هورنر (50 عاماً) للاستجواب في 14 شباط (فبراير) في لندن من قبل محامٍ لمدة ثماني ساعات كجزء من تحقيق أجرته شركة "ريد بول جي أم بي اتش"، على خلفية اتهامات بسلوك غير لائق تجاه إحدى زميلاته، وقالت الشركة إنها أخذت المزاعم "بجديّةٍ شديدة".

رفض الشكوى ضد هورنر

وأضافت "التحقيق المستقلّ بالمزاعم ضد السيد هورنر اكتمل، ويُمكن لريد بول أن تؤكّد أن الشكوى رُفضت"، مشيرةً إلى حقّ المدّعية بالاستئناف.

وتابعت "تقرير التحقيق سرّي ويحتوي على معلومات خاصة بالطرفين كما بطرفٍ ثالث ساعد بالتحقيق، ولهذا لن يكون هناك أي تعليق احتراماً لجميع المعنيين. ريد بول ستواصل سعيها إلى تحقيق أعلى معايير العمل".

ونفى هورنر المتأهل بشكل قاطع الادعاء بأنه تصرف بطريقة غير لائقة ومستبدة، ويشغل هورنر منصب مدير ريد بول منذ انضمامه إلى الفورمولا واحد قبل 19 عاماً، ويعتبر البريطاني المدير الأطول خدمة في الفئة الأولى. خلال تلك الفترة، ساهم في الفوز بسبع بطولات عالمية للسائقين وستة ألقاب للصانعين.