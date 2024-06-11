إيلاف من الرباط: حقق المنتخب المغربي لكرة القدم فوزا كبيرا، بسداسية نظيفة، على منتخب الكونغو برازافيل، مساء الثلاثاء، بالملعب الكبير بأغادير، لحساب التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ودفع المدرب وليد الركراكي ببونو في حراسة المرمى، وحكيمي ورياض وعطية الله وأكرد في خط الدفاع، وأمرابط وأوناحي ودياز في خط الوسط، وزياش والكعبي وبنصغير في خط الهجوم. فيما دخل رحيمي وأخوماش عدلي والنصي ري والخنوس خلال الشوط الثاني كبدلاء لزياش وأوناحي ودياز والكعبي وبنصغير.

وفرض رفاق زياش سيطرتهم على أطوار المقابلة، فتمكنوا عن طريق أوناحي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 8، قبل أن يضيف رياض الهدف الثاني في الدقيقة 16، ثم الكعبي ثلاثة أهداف في الدقائق 20 و39 و53، ويعزز البديل رحيمي النتيجة بهدف سادس في الدقيقة 62.

وبفوزه في لقائه الثالث لحساب التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم، يرفع المنتخب المغربي رصيده إلى تسع نقاط، في صدارة المجموعة الخامسة، متبوعا بمنتخب تنزانيا (6 نقاط)، ثم النيجر ثالثا (3 نقاط)، وزامبيا رابعا (3 نقاط)، والكونغو برازافيل خامسا من دون نقاط.