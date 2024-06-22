إيلاف من الرباط: قررت اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، الجمعة، تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025، المقررة في المغرب، ما بين 21 ديسمبر 2025 و18 يناير 2026. كما أعلنت عن تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات المقررة في المغرب لسنة 2024، ما بين 5 و26 يوليو 2025.

موتسيبي: ممتن للمغرب

وقال رئيس الاتحاد الإفريقي، باتريس موتسيبي، في تصريح نقله موقع الاتحاد الإفريقي: "أنا واثق من أن بطولة كأس أمم إفريقيا - المغرب 2025 ستكون ناجحة للغاية، وستكون أفضل دورة في تاريخ هذه المسابقة. أنا معجب أيضًا بالنمو الكبير لكرة القدم النسائية في إفريقيا وأتوقع أن تحقق بطولة أمم إفريقيا للسيدات – المغرب 2024، نجاحًا كبيرا. استغرق الإعلان عن مواعيد كأس أمم إفريقيا - المغرب 2025 وقتاً أطول من المتوقع، نظرا للمناقشات المعقدة والصعبة في بعض الأحيان مع مختلف الأطراف المهتمة، في ضوء رزنامة المباريات الدولية والمحلية المكتظة. يلتزم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بحماية وتعزيز مصالح اللاعبين الأفارقة الذين يلعبون في أندية كرة القدم في أوروبا، وجميع أنحاء العالم. كما يلتزم ببناء علاقات متبادلة المنفعة مع رابطة الأندية الأوروبية والاتحاد الأوروبي والاتحادات القارية الأخرى لكرة القدم والفيفا. سنواصل إحراز تقدم كبير في تطوير وضمان أن تكون كرة القدم الأفريقية قادرة على المنافسة عالميًا ومن بين الأفضل في العالم. يعرب الاتحاد الإفريقي عن امتنانه لملك المغرب محمد السادس، وللجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيسها فوزي لقجع وللحكومة وللشعب المغربي على استضافة بطولة أمم إفريقيا - المغرب 2025، وكذلك بطولة أمم إفريقيا - المغرب 2024".

لقجع: أفضل حدث

من جهته، قال فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم: "نأمل أن تكون بطولة أمم إفريقيا - المغرب 2025 أفضل حدث لتكريم أفريقيا والمغرب. ونعد بتوفير أفضل الظروف لاستضافة بقية أفريقيا والعالم".

بعد طول ترقب

جاء إعلان (الكاف) عن موعد تنظيم نهائيات أمم إفريقيا – المغرب 2025، بعد طول ترقب. وكانت تقارير إخبارية قد رجحت، في وقت سابق، إمكانية تنظيم البطولة في يناير 2026 بدل يونيو 2025، لتجنب التعارض مع بطولة كأس العالم للأندية المقبلة، التي ستقام بالولايات المتحدة ما بين 15 يونيو و13 يوليو 2025.

ونقلت قناة "بي بي سي" البريطانية، مطلع الشهر الجاري، عن فيرون موسينغو أومبا، الأمين العام للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قوله: "نحن نتحدث مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، لأن معظم اللاعبين يلعبون في أوروبا، ورابطة الأندية الأوروبية وأيضا مع"الفيفا"، من أجل العثور على موعد مناسب". وأضاف: "من الممكن تنظيم كأس أمم أفريقيا (المغرب 2025) في يناير 2026، بسبب موعد كأس العالم للأندية الجديدة، المكونة من 32 فريقا في يونيو ويوليو من العام المقبل". وتابع: "يمكننا أن نلعب كأس الأمم الأفريقية بعد كأس العالم للأندية، لكن هل سيكون من مصلحة اللاعبين الذين لعبوا الموسم بأكمله أن يذهبوا إلى أميركا، ويعودوا فوراً للمشاركة في "الكان" بعد ذلك؟". وأضاف: "يجب أن نتأكد من أن التواريخ التي نختارها ستكون في مصلحة اللاعبين"، مسلطا الضوء على خطر الإرهاق المحتمل الذي سيواجهه اللاعبون إذا لعبوا المسابقتين واحدة تلو الأخرى، فضلا عن تجنيب اللاعبين خوض البطولة في أجواء شديدة الحرارة، صيفا.

ومع ذلك، قالت تقارير إخبارية أوروبية، إنه لا ينبغي لهذا الإعلان أن يرضي الأندية الأوروبية، التي غالبًا ما تتأثر أعدادها ببطولة كأس الأمم الأفريقية؛ إذ في 2024، على سبيل المثال، شارك 58 لاعبًا من الدوري الفرنسي في المسابقة، التي نظمت في كوت ديفوار، بين 13 يناير و11 فبراير الماضيين.

وذهبت تقارير إلى أن مسؤولي (الكاف) وجدوا أنفسهم مضطرين إلى التخلي عن جدولهم الأولي، بسبب جدولة الشكل الجديد لكأس العالم للأندية، وهي المنافسة التي ستشارك فيها العديد من الفرق الإفريقية، بالإضافة إلى اللاعبين الممارسين في الخارج والذين من المحتمل أن يلعبوا في كأس الأمم الأفريقية.