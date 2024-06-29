إيلاف من ميونيخ: تبدأ اليوم مباريات الأدوار الاقصائية لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، وهو ما يعني أن الفريق المهزوك سوف يودع البطولة، الأمر الذي يجعل من دور الـ16 أكثر إثارة وترقباً مقارنة مع مرحلة المجموعات.

وهو أمر معتاد في جميع البطولات، ولكن بالنظر إلى بطولة أوروبا، فإن الجميع يترقبون ماذا ستفعل سويسرا وهي الطرف الأقل تاريخاً أمام إيطاليا اليوم، وكذلك مواحهة ألمانيا القوية بتاريخها وجمهورها مع الدنمارك "الهادئة" المتحفزة.

مباريات اليوم (السبت) في مستهل دور الـ 16 للبطولة الأوروبية:

7:00 مساء.. سويسرا - إيطاليا- beIN Sports HD Max1 - حفيظ دراجي

10:00 مساء.. ألمانيا - الدنمارك beIN Sports HD Max2- عصام الشوالي