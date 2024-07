فرانكفورت: شغلت لقطات الأسطورة كريستيانو رونالدو في بطولة كأس أوروبا "يورو 2024"، وسائل التواصل الاجتماعي، بعد ليلة مثيرة، امتلأت بالمشاعر للأسطورة، خلال مباراة البرتغال أمام سلوفينيا.

ونجح المنتخب البرتغالي بالعبور لربع نهائي بطولة يورو 2024، بالانتصار على سلوفينيا بركلات الترجيح، مساء الثلاثاء.

وفي الشوط الإضافي، أضاع رونالدو، على غير العادة، ركلة جزاء، تصدى لها حارس سلوفينيا المتألق يان أوبلاك.

هذه اللقطة التي شعر فيها رونالدو بأنه خذل منتخب بلاده، أججت المشاعر، وظهر وهو يبكي بعدها بشكل هستيري بالرغم من تبقي شوط إضافي ثان على نهاية المباراة.

What an emotional seen this is.



Cristiano Ronaldo is crying and his mother is also crying in the stands❤️#EURO2024 #Ronaldo #Portugal



