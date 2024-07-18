ميلانو: تعاقد كومو مع الحارس الإسباني بيبي رينا لمدة موسمٍ واحدٍ، في صفقة انتقالٍ حرّ، وفقاً لما أعلن الخميس النادي الصاعد إلى دوري النخبة الإيطالي لكرة القدم.

وقال النادي في بيانه "يسرّ كومو 1907 أن يُعلن عن التوقيع مع بيبي رينا حتى حزيران (يونيو) 2025".

وسيكون الإسباني المخضرم (41 عاماً) والذي سبق له خوض تجارب عديدة مع أندية أوروبية كبيرة، أبرزها برشلونة، ليفربول الإنكليزي وبايرن ميونيخ الألماني، حارساً احتياطياً لمواطنه باو لوبيس المُقرر انتقاله إلى كومو من مرسيليا الفرنسي.

وسيعود رينا إلى إيطاليا بعد انتهاء عقده مع فياريال حيث لعب الموسمين الأخيرين.

سبق له التتويج بلقب كأس إيطاليا في العام 2014 مع نابولي الذي لعب معه على فترتين، كما سبق له الدفاع عن ألوان ميلان ولاتسيو.

خاض رينا 36 مباراة دولية مع منتخب إسبانيا بين عامي 2008 و2012، محرزاً لقب كأس العالم 2010 ولقبي كأس أمم أوروبا 2008 و2012.

وسيلتحق رينا بزميله السابق في منتخب "لا روخا"، سيسك فابريغاس، مدرب كومو الحالي الذي يخوض مباراته الأولى في دوري النخبة بعد غياب 21 عاماً أمام يوفنتوس في 19 آب (أغسطس) المقبل.