حلبة المجر (المجر): يغادر السائق الدنماركي كيفن ماغنوسن فريقه هاس في نهاية الموسم الحالي بالتزامن مع انتهاء عقده، وفقاً لما أعلنت الحظيرة الأميركية الخميس على هامش جائزة المجر الكبرى.

وأفاد هاس الذي يقع مقره في نورث كارولينا الأميركية في بيان "يؤكد فريق هاس للفورمولا واحد أن كيفن ماغنوسن سيتخلى عن مقعده في نهاية عقده الحالي الذي يمتد حتى نهاية عام 2024".

وسيكمل ماغنوسن (31 عاماً) موسمه السابع في كانون الأول (ديسمبر) المقبل (2017 2020 ثم 2022 2024) ضمن الفريق الذي أنشأه رجل الأعمال الأميركي جين هاس عام 2016.

من ناحيته، قال السائق الدنماركي مودعاً هاس "أنا فخور بقيادتي لهذا الفريق الرائع، وأودّ أن أشكر بشكل خاص جين هاس على دعمه وعلى وجه الخصوص للسماح لي بالعودة في عام 2022، عندما اعتقدت أن رحلتي في الفورمولا واحد قد انتهت. مع هذا الفريق لحظات لن أنساها أبداً".

وخاض ماغنوسن 135 جائزة كبرى بألوان هاس، وحلّ في المركز الخامس مرتين في البحرين والنمسا كأفضل نتيجة له مع الفريق في عام 2018، وهو الموسم الذي احتلّ فيه المركز التاسع في بطولة العالم للسائقين. كما سجّل أسرع توقيت خلال التجارب التأهيلية التي داهمتها الأمطار الغزيرة لسباق البرازيل 2022، في أول إنجاز له ولفريقه من هذا النوع.

ومع رحيل السائق الثاني في هاس الألماني نيكو هولكنبرغ الذي سينضمّ إلى ساوبر/أودي، سيتعاقد الفريق الأميركي مع ثنائي متجدّد بالكامل في عام 2025.

وأضفى الفريق الأميركي طابعاً رسمياً مطلع تموز (يوليو) الجاري على قدوم الشاب البريطاني أوليفر بيرمان (19 عاماً) الذي ينافس في بطولة سباقات الفورمولا 2 هذا العام.

وكان بيرمان، السائق الاحتياطي لفيراري وهاس هذا الموسم، حلّ في آذار (مارس) الماضي في جائزة السعودية الكبرى بدلاً من الإسباني كارلوس ساينس الذي خضع لعملية جراحية لالتهاب الزائدة الدودية، وأنهى المنافسات في جدّة في المركز السادس خلف مقود فيراري.