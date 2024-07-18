لندن : عزز مانشستر يونايتد الإنكليزي صفوفه بالمدافع الفرنسي الشاب ليني يورو قادماً من ليل، وذلك وفق ما أعلن النادي الخميس.

وأفاد يونايتد أن ابن الـ18 ربيعاً وقع عقداً يمتد حتى حزيران (يونيو) 2029 في صفقة قدرتها وسائل الإعلام البريطانية بـ62 مليون يورو، مع إمكانية أن ترتفع إلى 70 مليوناً بحسب النتائج التي يحققها اللاعب وفريقه الجديد.

ونقل موقع "الشياطين الحمر" عن اللاعب الشاب قوله "أن أوقع مع ناد من مكانة وطموح مانشستر يونايتد في هذا الوقت من المبكر من مسيرتي، فهذا شرف هائل".

وبدأ يورو مشواره مع ليل على الصعيد الاحترافي اعتباراً من أيار (مايو) 2022 في طريقه لخوض 46 مباراة في الدوري الفرنسي.

وقال المدير الرياضي ليونايتد دان آشوورت إن "ليني أحد أكثر المدافعين الشباب إثارة للحماس في كرة القدم العالمية. إنه يملك كل السمات اللازمة كي يتطور ويصبح قلب دفاع من الطراز الرفيع".

وأعرب رئيس ليل أوليفييه ليتانغ عن فخره بلاعب مثل يورو، مضيفاً لموقع النادي "نشعر بالحزن دائماً عندما يغادر أحد الصبية النادي. لكننا أيضاً سعداء وفخورون عندما يصبح هؤلاء الصبية الذين وصلوا (إلى النادي) صغار السن، رجالاً ولاعبي كرة قدم على أعلى مستوى".

وبات يورو ثاني لاعب يتعاقد معه فريقه المدرب إريك تن هاغ هذا الصيف بعد مواطن الأخير المهاجم الدولي يوشوا سيركسي القادم من بولونيا الإيطالي في صفقة بلغت قيمتها 42.50 مليون يورو.