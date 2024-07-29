باريس : قررت شبكة "يوروسبور" الفرنسية الرياضية طرد المعلق البريطاني بوب بالارد، وذلك بسبب تعليقات "غير لائقة" تحمل تمييزاً جنسياً أدلى بها بعد فوز المنتخب الأسترالي للسيدات بذهبية سباق التتابع 4 مرات 100 م حرة السبت في أولمبياد باريس 2024.

وفي مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، قال "حسناً، النساء يضعن اللمسة الأخيرة. أنتم تعرفون كيف هن النساء... يتسكعن ويضعن مكياجهن".

وردت عليه زميلته في التعليق ليزي سيموندز بالقول "هذا مشين بوب. بعض الرجال يفعلون ذلك أيضاً".

وأدلى بالارد بهذا التعليق بعدما قادت مولي أوكالاغان وشاينا جاك وإيما ماكيون وميغ هاريس أستراليا إلى ذهبيتها الرابعة توالياً في سباق التتابع 4 مرات 100 م حرة، مع رقم قياسي أولمبي جديد أيضاً.

واعتبر كثر على وسائل التواصل الاجتماعي أن ما أدلى به بالارد تمييزاً جنسياً، فيما اعتبر آخرون أن تصريحه لا يستوجب خسارته لوظيفته مع الشبكة الرياضية الفرنسية التي تعاقدت معه من أجل الألعاب الأولمبية نظراً للخبرة التي كسبها طيلة أربعة عقود في تغطية أحداث رياضية كبرى في السباحة، الغطس، الهوكي على الجليد، كرة المضرب، كرة السلة، كرة الماء والكريكيت حسب ما يشير في موقعه الشخصي.