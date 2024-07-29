باريس: بسهولة فائقة، بلغت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً الدور ثمن النهائي لمسابقة كرة المضرب في دورة الالعاب الأولمبية في باريس، على حساب الفرنسية ديان باري 6 1 و6 1 الإثنين في الدور الثاني.

شفيونتيك (23 عاماً) التي خسرت في الدور الثاني من ألعاب طوكيو صيف 2021، تلاقي في الدور المقبل الصينية وانغ شييو.

فازت في آخر 23 مباراة على ملاعب رولان غاروس، حيث أحرزت لقب ثانية البطولات الأربع الكبرى أربع مرات، بما فيها آخر ثلاث سنوات.

كما أحرزت هذا الموسم لقب ثلاث دورات على الأرض الترابية.