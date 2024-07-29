إيلاف من باريس : في مشهد متكرر طوال التاريخ الأولمبي، قرر لاعب الجودو الجزائري رضوان مسعود الانسحاب من منافسات وزن تحت 73 كيلوغراما، قبل يوم واحد من مواجهة الإسرائيلي توهار بوتبو، وسط حالة من الجدل بين مؤيد ومعارض.

عدم الاعتراف باسرائيل

على الساحة العربية هناك قطاع يبتهج بما فعله اللاعب الجزائري باعتبار أن ما أقدم عليه يحمل إشارة رمزية لفكرة عدم الاعتراف باللاعب الإسرائيلي وباسرائيل ككيان قائم ومعترف به دولياً.

المواجهة والانتصار أفضل من الانسحاب

وهناك بعض الآراء التي تطالب بعدم الانسحاب أبداً أمام أي منافس اسرائيلي، بل يجب على اللاعبين العرب ممن قرروا الانسحاب خوض المنافسات وإثبات تفوقهم رياضياً على المنافسين القادمين من اسرائيل وفي إطار من الروح الرياضية خلال المنازلات والمباريات.

الميثاق الأولمبي والروح الرياضية

فيما يتجه قطاع ثالث إلى فكرة شرف المنافسة الرياضية بعيداً عن السياسة، كما أن جميع الرياضيين وعلى رأسهم العرب الذين يشاركون في الأولمبياد يعلمون جيداً أن هناك بعثة اسرائيلية، ومن ثم تظل احتمالات المواجهة معهم قائمة، ومن ثم لا يحق لهم الانسحاب أمامهم.

ماذا قالت اسرائيل؟

انسحاب الجزائري رضوان مسعود دريس من منافسات الجودو لوزن تحت 73 كيلوغراما للرجال في ألعاب باريس، الأحد، وقبل يوم واحد من مواجهة الإسرائيلي توهار بوتبول، كانت له ردة فعل غاضبة في تل أبيب، وتحديداً من جانب اللجنة الأولمبية الاسرائيلية.

اللجنة الأولمبية الإسرائيلية قالت في بيان لها :"منافس توهار انسحب، ستواصل البعثة الإسرائيلية التنافس مع وضع القيم الأولمبية في الاعتبار، ونعتقد أن هذا النوع من السلوك ليس له مكان في عالم الرياضة".

إيقاف 10 سنوات

وفي 2021، انسحب الجزائري فتحي نورين من أولمبياد طوكيو لتجنب نزال محتمل أمام بوتبول في الدور الثاني. ثم تم إيقافه لمدة 10سنوات من قبل الاتحاد الدولي للجودو.