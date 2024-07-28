إيلاف من باريس: تتواصل المنافسات الساخنة من أجل حصد الميداليات وتحقيق الإنجازات التاريخية في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

في ما يلي حصاد اليوم (الأحد) من الميداليات والإنجازات التاريخية وفقاً للموقع الرسمي لـ "بي إن سبورتس" ناقل الأولمبياد:

الرماية (رجال)| المسدس الهوائي 10 أمتار

الصيني يو تشي يحرز الذهبية فيما حل الإيطالي فيديريكو مالديني في المركز الثاني ومواطنه باولو مونا في المركز الثالث.

الرماية (سيدات)| مسدّس هواء مضغوط 10 أمتار

الكورية الجنوبية أوه يي جين تظفر بالميدالية الذهبية ومواطنتها كيم ييجي تتحصل على الميدالية الفضية فيما ذهبت البرونزية إلى الهندية مانو باكر.

كرة السلة | انتصار تاريخي لمنتخب جنوب السودان

حقق منتخب جنوب السودان فوزاً أول لبلاده في لعبة كرة السلة إثر تغلبه على بورتوريكو (90-79) الأحد ضمن المجموعة الثالثة في أول مشاركة لبلادهم على الإطلاق في هذه اللعبة ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

الدراجات الجبلية

الفرنسية بولين فيران بريفو تحرز ذهبية السباق فيما عادت الفضية للأميركية هالي باتن والبرونزية للسويدية جيني ريسفيد.

القوس والنشاب للسيدات

أحرزت كوريا الجنوبية الميدالية الذهبية لمسابقة فرق السيدات في القوس والنشاب الأحد في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™.

وضم منتخب كوريا الجنوبية (هون-يونغ جيون، سي-هيون ليم، سوه-يون نام)

وجاءت الفضية للمنتخب الصيني (كيشوان آن، جيامان لي، شياولاي يانغ)

فيما كانت البرونزية من نصيب المكسيك التي ضم منتخبها (أنخيلا رويس، أليخاندرا فالنسيا، آنا فاسكيز).

مسابقات ومباريات وميداليات أخرى

احتفظت الأسترالية جيسيكا فوكس بلقبها في مسابقة الكاياك المتعرج عندما نالت الأحد ذهبية أولمبياد باريس.

ذهبية: الأسترالية جيسيكا غوكس

فضية: البولندية كلاوديا زفولينسكا

برونزية: البريطانية كيمبرلي وودز

سكايت بورد: اليابانية يوشيزاوا تحرز ذهبية الشوارع

أحرزت اليابانية كوكو يوشيزاوا الميدالية الذهبية في مسابقة تزلج الألواح (سكايت بورد) فئة الشوارع للسيدات الأحد في أولمبياد باريس 2024.

ذهبية: اليابانية كوكو يوشيزاوا

فضية: اليابانية ليز أكاما

برونزية: البرازيلية رايسا ليال

نادال يتخطى فوتشوفيتش ويضرب موعداً كبيراً مع دجوكوفيتش

عبر الإسباني رافاييل نادال إلى الدور الثاني من منافسات كرة المضرب ضمن دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024™ بعد تغلبه على المجري مارتن فوتشوفيتش 2-1 اليوم الأحد.

وفاز الماتدور الإسباني بالمجموعة الأولى 6-1 لكنه خسر الثانية 4-6 ثم فاز بالثالثة 6-4.

ويلاقي نادال الأسطورة الصربية نوفاك دجوكوفيتش في الدور المقبل في موعد مع التاريخ.