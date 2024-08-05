إيلاف من القاهرة: في ظل حالة الترقب الجماهيري لمباراة المغرب أمام اسبانيا، وكذلك مواجهة مصر مع فرنسا في الدور قبل النهائي لمسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس، والمقرر لهما اليوم (الإثنين) قررت اللجنة المنظمة للأولمبياد بث المباراتين مجاناً عبر موقعها الرسمي.

وتقام المباراة الأولى بين المغرب واسبانيا الساعة السابعة (مساءاً) بتوقيت السعودية (الرابعة بتوقيت غرينيتش)، أما مباراة مصر أمام فرنسا فسوف تقام الساعة العاشرة (مساءاً) بتوقيت السعودية (السابعة بتوقيت غرينيتش).

انجاز كروي غير مسبوق

وجاء هذا خبر البث المجاني ليكون له الوقع الرائع على الملايين في مصر والمغرب، والمنطقة العربية خاصة أن هناك حالة من الاهتمام لم يسبق لها مثيل بالمنتخبين، وهما في طريقهما لتحقيق انجاز كروي غير مسبوق لكل منهما وللكرة العربية التي لم يسبق لها أن حصدت ميدالية أولمبية كروية.

وكان منتخب المغرب قد بلغ الدور نصف النهائي بعد تحقيقه فوزاً كبيراً على الولايات المتحدة برباعية نظيفة، فيما تخطت مصر منتخب باراغواي بصعوبة بالغة بالفوز بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

مواجهة مصرية مغربية في حالة الخسارة

وفي حال فوز المغرب أو مصر وبلوغ أحدهما النهائي، فسيضمن فضية على الأقل، في حين سيتواجهان في مباراة البرونزية بحال خسارتهما.

يذكر أنه لم يسبق لأي منتخب عربي أن فاز بميدالية في مسابقة كرة القدم ضمن دور الألعاب الأولمبية الصيفية، علما بأن منتخب مصر بلغ مرتين دور الأربعة عامي 1928 و1964 وحل رابعاً.