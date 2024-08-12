مدريد : انتقل المهاجم الأرجنتيني الدولي خوليان الفاريس من مانشستر سيتي الانكليزي الى أتلتيكو مدريد الإسباني الإثنين كما أعلن الأخير رسميا.

وخلال عامين في صفوف السيتي حقق اللاعب الأرجنتين المجد الكروي الكامل على مستوى الفوز بالبطولات، فقد حصل على لقب البريميرليغ، ودوري الأبطال الأوروبي، وظفر بمونديال 2022 مع الأرجنتين.

وقال فريق العاصمة الإسبانية في بيان "وقّع خوليان ألفاريس الفائز بكأس العالم وكوبا أميركا مع منتخب الارجنتين عقدا مدته 6 مواسم" من دون الكشف عن قيمة الصفقة التي أشارت الصحف الإسبانية إلى أنها بلغت 90 مليون يورو.

في المقابل، نقل موقع مانشستر سيتي عن ألفاريس قوله "اليوم، أقول وداعا لهذا النادي المدهش بكثير من المشاعر".

وتابع "لقد أمضيت سنتين رائعتين فعلا. خلال هذه الفترة نضجت وتعلمت الكثير كلاعب وكشخص".

وكان المهاجم انتقل إلى سيتي قبل عامين قادماً من ريفر بلايت الارجنتيني مقابل نحو 18 مليون دولار. منذ انضمامه، ساهم بالتتويجين القارييّن للأرجنتين، كما الفوز بلقبين في الدوري مع سيتي، بالإضافة إلى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي الإنكليزي.

سجّل ألفاريس 36 هدفاً في 103 مباريات ضمن جميع المسابقات، لكنّه وجد نفسه على مقاعد الاحتياط في العديد من المناسبات في ظل وجود الهداف النروجي إرلينغ هالاند.

وعزز أتلتيكو مدريد الساعي إلى منافسة قطبي الكرة الإسبانية ريال مدريد وبرشلونة على اللقب في الموسم الجديد، صفوفه بالحصول على خدمات قلب دفاع منتخب إسبانيا بطل أوروبا روبان لو نورمان، والمهاجم النروجي ألكسندر سورلوث.