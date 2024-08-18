سينسيناتي (الولايات المتحدة) : بلغت البيلاروسية أرينا سابالينكا نهائي دورة سينسيناتي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب للمرة الاولى في مسيرتها بتخطيها البولندية إيغا شفيونتيك المصنّفة أولى عالميًا 6 3 و6 3 الاحد.

ويعد الفوز ثأريا بامتياز بالنسبة لسابالينكا التي خسرت نهائي دورتي مدريد وروما امام شفيونتيك في الاشهر السابقة.

وستتقدم سابالينكا التي سبق أن بلغت الدور نصف النهائي لهذه الدورة أربع مرات، الى المركز الثاني في التصنيف العالمي قبل أسبوع واحد من إنطلاق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابعة البطولات الأربع الكبرى.

وستلعب سابالينكا في النهائي المقرر الإثنين مع الفائزة بين الإسبانية باولا بادوسا والاميركية جيسيكا بيغولا السادسة.

ولم يأتِ فوز سابالينكا من دون قتال حيث تعيّن عليها تعويض خسارتها تسع فرص لحسم اللقاء بينما كانت متقدمة 5 1 في المجموعة الثانية.

وخسرت سابالينكا إرسالها لتقلّص البولندية النتيجة الى 3 5، الا أنها تمكنت بعد طول انتظار من حسم النتيجة بكسر إرسال شفيونتيك في لقاء دام قرابة الساعتين.

وقالت سابالينكا عن بلوغها النهائي "لقد كسرت الحاجز أخيرًا. لقد كانت معركة صعبة للغاية مع إيغا، وكان علينا أيضًا التحلي بالصبر بسبب حالة الطقس".

وشهد اللقاء هطول بعض زخات المطر مما أوقف المباراة مرات عدة.