: فاز الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا، درّاج دوكاتي لينوفو، بطل العالم في العامين الماضيين، بسباق جائزة النمسا الكبرى، الجولة الحادية عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية في فئة "موتو جي بي"، منتزعاً الأحد صدارة الترتيب العام من الإسباني خورخي مارتين.

وحلّ مارتين (بريما براماك ريسينغ) في المركز الثاني فيما جاء الإيطالي إينيا باستيانيني (دوكاتي لينوفو) في المركز الثالث على حلبة ريد بول رينغ في سبيلبرغ.

قال بانيايا "كانت سرعتنا مذهلة".

وأضاف "كنت أعلم أنه في اللفات الأخيرة يمكن أن يحدث أي شيء، لذلك أنا سعيد جدا بالفوز هنا".

بدوره، قال مارتين "كنت أفضّل بداية أفضل، لكننا كنا قريبين جدا. لقد ابتعد (بانيايا) لكن في نهاية السباق حاولت مرة أخرى الضغط. المركز الثاني لم يكن ما توقعته".

واحتل الإسباني مارك ماركيس درّاج دوكاتي غريزيني وبطل العالم ست مرات، المركز الرابع على الرغم من أن انطلاقته لم تكن جيّدة واصطدم به الإيطالي فرانكو موربيديلي ليجد نفسه في المركز الثالث عشر في نهاية اللفة الأولى بعدما انطلق من المركز الثالث.

لكن كعادته، تفوّق على منافسيه واحداً تلو الآخر وكان قريباً من الصعود على المنصّة في نهاية السباق.

وجاء الجنوب إفريقي براد بيندر في المركز الخامس بعدما انطلق من المركز الثاني عشر، متقدمأً على الإيطالي ماركو بيسكي والإسباني مافريك فينياليس.

واكتمل ترتيب العشرة الأوائل بموربيديلي والإسبانيين أليكس إسبارغارو وأليكس ماركيس.

وبات بانيايا متفوّقاً على مارتين بخمس نقاط في الترتيب العام، فيما يبقى باستيانيني وماركيس خلفهما بفارق كبير (61 و83 نقطة توالياً).

وهذا الفوز السابع لبانيايا هذا الموسم مُعادلاً رقمه في الموسم الماضي مع تبقّي تسعة سباقات.

ترتيب الخمسة الأوائل:

1. فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا/دوكاتي لينوفو) 42:11.173 دقيقة

2. خورخي مارتين (إسبانيا/بريما براماك ريسينغ) بفارق 3.232 ث

3. إينيا باستيانيني (إيطاليا/دوكاتي لينوفو) بفارق 7.357 ث

4. مارك ماركيس (إسبانيا/غريزيني ريسينغ) بفارق 13.836 ث

5. براد بيندر (جنوب إفريقيا//كاي تي ام) بفارق 18.620 ث

الترتيب العام للخمسة الأوائل:

1. فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا) 275 نقطة

2. خورخي مارتين (إسبانيا) 270

3. إينيا باستيانيني (إيطاليا) 214

4. مارك ماركيس (إسبانيا) 192