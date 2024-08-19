تورينو : افتتح يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم 36 مرة قياسية، الموسم الجديد بالفوز على ضيفه كومو الصاعد إلى أندية النخبة بعد 21 عاما من الغياب 3 0 الإثنين في ختام المرحلة الأولى.

سجّل البلجيكي صامويل مباغولا (23)، الأميركي تيموثي وياه (45+1) وأندريا كامبياسو (90+1) أهداف فريق "السيدة العجوز".

ولم تكن المهمة صعبة على المدرب الجديد تياغو موتا ولاعبيه بمواجهة كومو العائد بعد 21 عاماً من الغياب، بقيادة مدربه الإسباني سيسك فابريغاس.

سجّل مباغولا (20 عاماً) الذي لعب مباراته الأولى في الدوري بعد صعوده من الفئات العمرية، الهدف الأوّل حين تسلّم كرة على الجهة اليسرى، فراوغ وسدّد إلى يسار الحارس المخضرم الإسباني بيبي رينا (23).

وحاول الهدّاف الصربي دوشان فلاهوفيتش تسجيل الثاني بتصويبة قوية من ركلة حرة مباشرة مرّت بمحاذاة القائم الأيسر (42).

وأهدر فلاهوفيتش هدفاً بعدها بثوان حين تلقى كرة أمام المرمى، لكنّه سدد في القائم الأيسر نفسه مجددا (43).

ونجح وياه، نجل الليبيري جورج وياه الفائز بالكرة الذهبية عام 1995، في ترجمة عرضية التركي كينان يلديز حين سدد بقوة وارتطمت كرته بالعارضة ودخلت ثم خرجت من سرعتها، من دون أن يتردد الحكم باحتساب الهدف (45+1).

حاول فلاهوفيتش أن يُسجّل مطلع الشوط الثاني لكن الهدف الذي سجله برأسه لم يُحتسب بداعي التسلل على يلديز في بداية الهجمة (46).

وفشل الصربي في محاولة جديدة حين وصلته كرة وسددّ فتصدّى له رينا، ثم تابع برأسه لكن الكرة ارتطمت بالقائم الأيسر (53).

ودوّن كامبياسو اسمه في لائحة المسجّلين بهدف ثالث لفريقه من هجمة مرتدة وتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء اكتفى رينا بمتابعتها تعانق الشباك (90+1).

أتالانتا يتصدر

بدوره، استهلّ أتالانتا، حامل لقب الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ"، الموسم بفوز عريض على مضيفه ليتشي 4 0، خاتماً المرحلة بالصدارة بفارق الأهداف.

وتقاسم الأهداف الأربعة، ماركو بريشانيني الوافد الجديد من فروزينوني (35 و66) وماتيو ريتيغي القادم من جنوى (45 و57 من ركلة جزاء).

وبات جانبييرو غاسبيريني، مدرب أتالانتا، خامس مدرب يحصد 550 نقطة أو أكثر في الدوري مع فريق واحد، بعد الأرجنتيني هيلينيو هيريرا (557 مع إنتر)، كارلو أنشيلوتي (557 مع ميلان)، ماسيميليانو أليغري (663 مع يوفنتوس) وجوفاني تراباتوني (770 مع يوفنتوس)، وفقا لـ"أوبتا" للإحصاءات.

استغلّ بريشانيني كرة مرتدة من الحارس فلاديميرو فالكوني وسدّد في مرماه (35)، ثم ارتقى ريتيغي لعرضية ماتيو روغيري وسجّل برأسه (45).

واستمر هجوم الضيوف القويّ بتسجيل ريتيغي الثالث من ركلة جزاء (57)، قبل أن يختم بريشانيني غير المراقب المهرجان بهدف أكّد حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" صحّته (66).

وكان أتالانتا الذي توّج بلقب "يوروبا ليغ" بالحاقه الخسارة الاولى في مطلق المسابقات بفريق باير ليفركوزن الألماني (3 0)، خسر الكأس السوبر الأوروبية أمام ريال مدريد الإسباني 0 2 في 14 الشهر الحالي في وارسو.