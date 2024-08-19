باريس : ترك النجم السابق تييري هنري منصبه مدربا للمنتخب الفرنسي الأولمبي بعد قيادته الى الميدالية الفضية في دورة الألعاب الأولمبية 2024 كما أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم الإثنين.

وكشف الاتحاد المحلي للعبة بأن هنري بطل العالم مع منتخب بلاده كلاعب عام 1998، الذي كان مرتبطا بعقد حتى حزيران/يونيو 2025، اتخذ هذا القرار "لأسباب يزعم أنها شخصية بالنسبة اليه".

وأضاف في بيان نقلا عن هنري قوله "أود توجيه الشكر الى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم ورئيسه فيليب ديالو الذي منحني هذه الفرصة الرائعة".

وأضاف "حصد الميدالية الفضية لبلادي في الالعاب الاولمبية سيبقى أكبر فخر في حياتي. انا مدين جدا للاتحاد، اللاعبين، الجهاز الفني وأنصار المنتخب الذين منحنوني فرصة عيش تجربة ساحرة".

في المقابل أضاف البيان بان ديالو "شكر تييري هنري على العمل الكبير الذي قام به على رأس الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي".