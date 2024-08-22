برلين : رشّح الإسباني شابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن الألماني الخميس بايرن ميونيخ لإحراز لقب "بوندسليغا" هذا الموسم، على الرغم من مسيرة فريقه الرائعة التي توّجها بإحراز ثنائية الدوري والكأس في الموسم الماضي من دون التعرّض لأي خسارة.

وقال الإسباني في مؤتمر صحافي عشية حلول فريقه ضيفا على بوروسيا مونشنغلادباخ في افتتاح الدوري الألماني "بالنسبة إليّ، بايرن هو المرشح لإحراز اللقب. هذا واضح".

وأكمل "هدفنا هو البقاء ضمن المراكز الأربعة الأولى. هذا واقعي. نملك فريقا جيدا".

وتُوّج ليفركوزن بلقب "بوندسليغا" للمرة الأولى في تاريخه، تاركا خلفه العملاق البافاري الذي خرج خالي الوفاض للمرة الأولى منذ 2011 2012، ومنهيا سيطرته المحلية التي دامت 11 عاما.

وإضافة إلى تعيينه البلجيكي فنسان كومباني مدربا، تعاقد بايرن مع الجناح الفرنسي ميكايل أوليسيه والبرتغالي جواو بالينيا القادمين من الدوري الإنكليزي، إضافة إلى الياباني هيروكي إيتو من شتوتغارت.

ولم يخسر ليفركوزن أي مباراة محلية منذ أيار/مايو 2023.

كما بات أول فريق يحقق لقب الدوري من دون خسارة، مع إحرازه لقب الكأس وبلوغه نهائي مسابقة الدوري الأوروبي.

وافتتح فريق ألونسو موسمه بإحراز لقب الكأس السوبر الألمانية نهاية الأسبوع الماضي، بتغلبه على شتوتغارت بركلات الترجيح بعد تعادلهما 2 2 في نهاية الوقت الأصلي.

واعتبر ألونسو أن موسم التتويج باللقب وعدم الخسارة سوى مرة واحدة في 53 مباراة "أصبح من الماضي"، مضيفا "الموسم الماضي كان جيدا حقا... لكن نبدأ من الصفر مرة أخرى".

وتابع "نحتاج أن نكسب كل شيء مرة أخرى. نحتاج تحقيق النقاط ولذا نحتاج إلى تقديم مستويات جيدة".

وأردف "نعلم أن كل مباراة ستكون صعبة وهذا ما ستكون عليه الحال أمام غلادباخ".