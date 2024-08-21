إيلاف من الرياض: يحتل كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي والبرتغال المركز الأول عالمياً في عدد المتابعين له عبر منصات السوشيال ميديا (917 مليون فولوزر)، ومع إطلاقه قناته باليوتيوب حظي بأكثر من 7 ملايين متابع في يوم واحد، أو بالأحرى في اليوم الأول لتدشين القناة (اليوم الأربعاء)

رونالدو وعن جدارة يستحق لقب "وحش السوشيال ميديا" ليس في عالم الرياضة أو كرة القدم فحسب، بل مقارنة مع جميع البشر الذين ينشطون عبر منصات التواصل الإجتماعي في شتى المجالات، وفي كل بقاع الأرض، حيث يحتل المركز الأول من حيث عدد المتابعين بصورة مطلقة (يقترب من مليار متابع)

أما عن قناة يوتيوب الجديدة التي دشنها الأربعاء، UR · Cristiano فقد تابعها مليون شخص في غضون 90 دقيقة من إطلاقها، وارتفع عدد المشتركين في قناة رونالدو بعد ساعات من إطلاقها إلى أكثر من خمسة ملايين مشترك، وهي حتى ساعة كتابة هذه السطور تجاوزت 7 ملايين متابع، واللافت في الأمر أن هذا الرقم الأسطوري حدث في يوم واحد فقط.

القناة سوف تقدم رؤية رونالدو لأمور تتعلق بكرة القدم، والحياة بصفة عامة، وسوف يناقش "شغفه الأعظم، وهو كرة القدم، وفقا للإعلان عن القناة، بالإضافة إلى "اهتماماته الأخرى، بما في ذلك الأسرة، والصحة، والتغذية، والإعداد البدني، والتعافي، والتعليم، والأعمال التجارية"، وسيشهد أيضا محادثة رونالدو مع العديد من الضيوف.

وقال رونالدو: "أنا سعيد جدًا بإنجاز هذا المشروع". "لقد كان ذلك في ذهني لفترة طويلة ولكن في النهاية لدينا الفرصة لجعله حقيقة. لقد استمتعت دائمًا بعلاقتي القوية مع المعجبين على وسائل التواصل الاجتماعي، وستمنحني قناتي على YouTube منصة أكبر للقيام بذلك وسيتعلمون المزيد عني وعن عائلتي وعن آرائي حول العديد من المواضيع المختلفة. وإنني أتطلع أيضًا إلى مشاركة المحادثات مع الضيوف والتي ستفاجئ الناس بلا شك!



