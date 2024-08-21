لوزان (سويسرا) : واصل السويدي أرماند دوبلانتيس تألقه بعد انتهاء دورة الألعاب الاولمبية في باريس التي أحرز فيها ميدالية ذهبية وسجّل رقما قياسيا عالميا جديدا، من خلال هيمنته على مسابقة القفز بالزانة للرجال في لقاء لوزان ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى الاربعاء.

ويُعد هذا اللقاء هو الاول ضمن روزنامة بطولة العالم لألعاب القوى منذ انتهاء أولمبياد باريس. وكان دوبلانتيس دافع عن لقبه الأولمبي على ملعب فرنسا الدولي في العاصمة الفرنسية كما نجح في تحطيم رقمه القياسي العالمي بتسجيله 6.25 م.

وبات دوبلانتيس ثالث لاعب في القفز بالزانة إن كان عند الرجال أو السيدات يتوج باللقب الأولمبي مرتين على التوالي بعد الأميركي بوب ريتشاردز (1952 و1956) والروسية يلينا إيسينباييفا (2004 و2008).

وفي لوزان، نجح دوبلانتيس مرة أخرى في إظهار علو كعبه من خلال تحقيق القفزة الأفضل (6.15 م).

وحلّ الاميركي سام كيندريكس الذي نال الميدالة الفضية في باريس ثانيا بـ 5.92م.