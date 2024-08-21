الرياض : يفتتح الهلال حامل اللقب مشواره في الموسم الجديد من الدوري السعودي لكرة القدم، بحلوله ضيفا على الأخدود السبت، فيما يلعب يستضيف وصيفه النصر بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، الرائد الخميس ضمن المرحلة الأولى.

ويدخل الهلال مباراته الأولى منتشيا بتتويجه بلقب الكأس السوبر المحلية على حساب النصر 4 1 الأحد الماضي، وذلك للمرة الخامسة في تاريخه.

ويستهدف "الزعيم" إرسال رسالة لمنافسيه لتأكيد سعيه إلى الحفاظ على لقب الدوري الذي توّج به بعدما جمع 96 نقطة بفارقٍ شاسعٍ عن وصيفه بلغ 14 نقطة.

وحافظ الهلال على استقراره الفني بحضور مدربه البرتغالي جورجي جيزوس، ولو أنه خسر قائده سلمان الفرج والجناح البرازيلي ميشايل ديلغادو ومواطنه لاعب الوسط الهجومي ماتيوس بيريرا، إلى جانب مجموعة من اللاعبين المحليين، لكنه في المقابل يستعيد النجم البرازيلي الآخر نيمار الغائب عن الموسم الماضي.

قال جيزوس بعد التتويج بلقب السوبر "نجحنا في تكوين فريق كبير لا يقهر ونمتلك لاعبين على أعلى مستوي في كافة المراكز. سنواصل العمل من أجل التواجد دائما على منصات التتويج".

ويضمّ الهلال في صفوفه مجموعة من اللاعبين المميّزين، فإلى جانب نيمار، يحضر المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، قلب الدفاع السنغالي كاليدو كوليبالي، حارس المرمى المغربي ياسين بونو، المهاجم البرازيلي مالكوم ولاعب الوسط الصربي سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش.

على الجانب الآخر، يأمل الأخدود بالخروج بأقل الخسائر من المباراة ومحو الصورة التي ظهر بها في الموسم الماضي ومصارعته للهروب من الهبوط.

كان الفريق أنهى الموسم في المركز الخامس عشر بـ33 نقطة، بفارق نقطةٍ واحدةٍ عن أبها الهابط.

النصر لتجاوز الخسارة القاسية

ويتطلع النصر إلى تجاوز الخسارة القاسية أمام النصر التي أغضبت الجمهور وأعقبها استقالة رئيس النادي ابراهيم المهيدب.

وسيخوض الفريق أولى مبارياته بغياب الجناح أيمن يحيى بسبب تعرضه لإصابة قوية خلال مباراة الهلال وتأكّد ابتعاده عن الملاعب لأربعة أسابيع.

وعزّز الفريق صفوفه بالتعاقد مع الحارس البرازيلي بينتو وجناح الفتح سالم النجدي.

ويأمل النصر أن يكون رونالدو، نجم ريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنكليزي، حاضراً ذهنياً لقيادة الهجوم إلى جانب الجناح السنغالي ساديو ماني، كما قلب الدفاع أيمريك لابورت، لاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش والنجم البرازيلي تاليسكا.

أما الرائد الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني عشر، يتطلع لتحقيق المفاجأة واستغلال حالة الارتباك التي أصابت النصر بعد الخسارة من الهلال.

ويقود الرائد فنيا الألماني أودير هيلمان والذي سبق له قيادة الرياض في الموسم الماضي. ونجح الرائد في الظفر بخدمات الثنائي صالح العمري وزكريا هوساوي في الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب الأهلي، ثالث الدوري في الموسم الماضي، بمواجهة العروبة العائد لأوّل مرة منذ موسم 2014 2015.

واكتفى الأهلي بصفقة واحدة بضمّ البرازيلي ألكسندر داكوستا غوميز قادمًا من فلومينينسي البرازيلي، في حين خسر خدمات المهاجم الفرنسي آلان سانت ماكسيمين المنتقل إلى فنربهتشه التركي والبرازيلي ماركاو إلى كوجالي سبور التركي على سبيل الإعارة، لكن بقيَ ضمن صفوفه الجناح البرازيلي رياض محرز، حارس المرمى السنغالي إدوارد مندي ولاعب الوسط العاجي فرانك كيسييه.

الاتحاد الأنشط

ويحلّ الاتحاد بقيادة مدربه الفرنسي لوران بلان ضيفا على الخلود الوافد الجديد، السبت.

ويُعدّ الاتحاد الأنشط في سوق الانتقالات، إذ تعاقد مع الجناح الفرنسي موسى ديابي من نادي أستون فيلا الإنكليزي، بالإضافة إلى لاعب الوسط الجزائري حسام عوار من روما الإيطالي، حارس المرمى الصربي بريدراغ رايكوفيتش، كما معاذ فقيهي وصالح الشهري وحارس المرمى حامد الشنقيطي، ذلك إلى جانب حفاظه على المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة ومواطنه لاعب الوسط نغولو كانتي كما البرازيلي فابينيو.

ورحل مع نهاية الموسم حارس المرمى البرازيلي مارسيلو غروهي، المنتقل إلى الخلود تحديداً، ومواطنه رومارينهو، المدافع المصري أحمد حجازي، المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله، إلىجانب اعتزال عمر هوساوي.