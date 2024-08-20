إيلاف من بيروت: أصبحت قمصان نجوم ومشاهير الرياضة بصفة عامة، وكرة القدم بصفة خاصة الزي المفضل لملايين الأطفال والشباب حول العالم، مما يجعل هذه القمصان ونجومها في قلب عواصف السياسة والقضايا الكبرى في كثير من الأحيان.

فقد تناقل مستخدمو مواقع التواصل صورا لطفل فلسطيني يرتدي قميص كريستيانو رونالدو "قميص نادي النصر"، غارقا بالدماء التي سالت منه بعد القصف الإسرائيلي لغزة، وبذكاء لافت للسوشيال ميديا الفلسطينية، تم استخدام اسم النجم الشهير في سياق يشكل دعاية للقضية الغزاوية، لتسليط الضوء على الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع.

وأصيب الطفل كريم أبو هولي في قصف منزل جيرانه أثناء لعب كرة القدم في دير البلح وسط قطاع غزة.

وظهر الطفل في أحد الفيديوهات المتداولة، محمولا من قبل أحد الأشخاص وهو يهرول به إلى داخل المستشفى من أجل تقديم الإسعافات الأولية له ومعالجة جراحه التي تسيل منها الدماء.

ووفقاً لشبكة RT تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع مع إصابة الطفل الفلسطيني، حيث نشر أحد المعلقين صورتين واحدة لرونالدو بقميص النصر الأصفر مع الرقم 7 وهو على الأرض ويتألم جراء تعرضه للإصابة في إحدى المباريات، وصورة أخرى لكريم أبو هولي وهو مستلق أيضا على الأرض وقميصه يحمل اسم رونالدو لكنه مغمس بالدماء.

وكتب مستخدم آخر في تعليقه على الصورة: كريستيانو لاعب النصر السعودي لكرة القدم.. الطفل الفلسطيني المصاب كريم أبو هولي".

وعلق مستخدم ثالث: "الطفل كريم أبو هولي الذي كان يصلي أمامي في مسجد أصيب في قصف منزل جيرانه أثناء لعب كرة القدم في دير البلح وسط القطاع".

وتعيش مناطق قطاع غزة تحت قصف إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، ردا على عملية طوفان الأقصى التي قامت بها بعض الفصائل الفلسطينية ضد إسرائيل.