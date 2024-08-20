أكد الصحفي الايطالي الموثوق فابريزيو رومانو أن نادي برشلونة وافق على السماح برحيل النجم إلكاي غوندوغان مجاناً، وهو في طريقه على الأرجح للعودة إلى مان سيتي بعد موسم واحد أمضاه مع برشلونة.

ويعمل مانشستر سيتي على تفاصيل الصفقة مع وكيل غوندوغان الموجود الآن في مدينة مانشستر لإنجاز خطوة العودة المفاجئة، وذلك بعد أن أعطي بيب غوارديولا الضوء الاخضر لعودة النجم الألماني.

وخلال موسمه مع البارسا شارك غوندوغان في 51 مباراة، وسجل 5 أهداف، ولكنه كان موسماً صفرياً بدون بطولات، وشهد توتراً في علاقة اللاعب الألماني مع بعض اللاعبين في برشلونة، ويبدو أن غوندوغان لم يعثر على الجنة المفقودة التي ذهب باحثاً عنها في كتالونيا.

الاعتزال الدولي "المفاجئ"

ويبدو أن الأيام الحالية هي أيام مفاجآت قائد منتخب ألمانيا إلكاي غوندوغان، فقد أعلن بالأمس اعتزاله اللعب الدولي مؤكدا أنه فكر في الأمر لأسابيع وأنه عانى قبل بطولة أوروبا الأخيرة بألمانيا، معللاً قراره بشعوره "ببعض الإرهاق"، وفقا لما كتبه على حسابه عبر منصة "إكس"

وقال غوندوغان على "إكس" :"عزيزتي كرة القدم الألمانية، بعد بضعة أسابيع من التفكير توصلت إلى قرار مفاده أن الوقت قد حان لإنهاء مسيرتي مع المنتخب الوطني".

وأضاف في رسالته: "أنظر إلى الوراء بفخر كبير حيث أشاهد 82 مباراة دولية خضتها مع منتخب بلادي، وهو رقم لم أكن أتخيله أبدا عندما شاركت لأول مرة مع المنتخب الأول في عام 2011".

شرف قيادة ألمانيا

وأشار غوندوغان إلى أن "اللحظة الأبرز" في مسيرته كانت كأس أوروبا 2024 التي أقيمت هذا الصيف على الأراضي الألمانية، وقال "من الواضح أن أبرز ما يميزني هو الشرف الكبير الذي تمكنت من قيادة الفريق كقائد في بطولة أوروبا على أرضنا الصيف الماضي! وبعد كل هذه السنوات، نجحنا أخيرًا في جعل الأمة فخورة مرة أخرى - وحقيقة أنني تمكنت من لعب دور في هذا تجعلني سعيدًا للغاية".

وأوضح النجم الألماني من أصول تركية "حتى قبل البطولة، شعرت بتعب معين في جسدي وفي رأسيأيضًا، مما جعلني أفكر. والمباريات على مستوى الأندية والمنتخب لا تتناقص".

وكان غوندوغان، نجم بوروسيا دورتموند ومانشستر سيتي الإنجليزي سابقا، ضمن تشكيلة المدرب يوليان ناغلسمان التي خرجت من الدور ربع النهائي في البطولة الأوروبية على يد إسبانيا البطلة 1-2 بعد التمديد.

وأكد غوندوغان عبر "إكس": "سأظل بالتأكيد مشجعا لهذا المنتخب الوطني وآمل بشدة أن يستمر الاتجاه التصاعدي معًا - ومن ثم ليس هناك ما يمانع في أن يكون (منتخب ألمانيا) أحد أقرب المتنافسين على اللقب في كأس العالم 2026، فلدينا مدرب رائع وفريق قوي فعلا وروح فريق رائعة".

وفي ختام رسالته شكر غوندوغان "جميع المشجعين والموظفين والمدربين وزملائي الذين رافقوني في هذه الرحلة". واختتم رسالته بالقول لقد كان شرفا! (لي)، شكرا لك يا ألمانيا!"

