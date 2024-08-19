مدريد : فرض فياريال التعادل على ضيفه أتلتيكو مدريد 2 2 الإثنين في ختام المرحلة الأولى من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجّل الهولندي أرنوت دانجوما (18) وكوكي (37 بالخطأ في مرماه) لفياريال، وماركوس يورنتي (20) والنروجي ألكسندر سورلوث (45+5) لأتلتيكو.

قال يورنتي لقناة موفيستار "استقبلنا الهدفين بسرعة كبيرة وبسهولة شديدة، وهذا يجعلك تكافح من أجل الفوز".

وتابع "لقد أدركنا هدف التعادل، وهو أمر صعب، وثم سمحنا لهم بتسجيل هدف آخر، وفي النهاية عندما تستقبل هدفين يكون من الصعب للغاية أن تقلب نتيجة المباراة وهذا ما لم نتمكن من فعله اليوم".

افتتح دانجوما التسجيل بطريقة لافتة، حين تسلّم تمريرة طويلة من الحارس دييغو كوندي وانطلق على الجهة اليسرى، مراوغا الدفاع ومُسجلا على يسار الحارس السلوفيني يان أوبلاك (18).

ولم يتأخّر يورنتي المتوّج مع منتخب بلاده بكأس أوروبا، بإدراك التعادل بتسديدة رائعة من الجهة اليمنى في سقف المرمى (20).

وأخطأ كوكي في التعامل مع عرضية أليكس باينا فوضعها في الشباك لحظة خروج أوبلاك (37).

لكنّ الهدّاف سورلوث القادم من فياريال، عادل النتيجة برأسه مستغلا عرضية من بابلو باريوس (45+5).

وعزّز سورلوث رقمه بعدد الأهداف في الدوريات الخمسة الكبرى لعام 2024، بتسجيله الهدف الرقم 18، متفوّقا في الصدارة على أقرب ملاحقيه الكندي جوناثان ديفيد مع ليل الفرنسي والإنكليزي هاري كاين مع بايرن ميونيخ الألماني (15 لكل منهما) وفقا لـ"أوبتا" للإحصاءات.

ولم يتمكّن بدلاء المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني الذي دفع بأربعةٍ منهم منذ بداية الشوط الثاني حتّى الدقيقة 64، قبل إدخال الارجنتيني خوليان ألفاريس الوافد الجديد من مانشستر سيتي بطل انكلترا في المواسم الاربعة الماضية بدلا من غريزمان (78)، بتغيير النتيجة.

قال سيميوني عقب تعادل فريقه "أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة، أمامنا بعض الجوانب الفردية التي يتعيّن علينا تطويرها، ولكن كمجموعة كنا ملتزمين".

وكان أتلتيكو الذي يسعى إلى تحقيق لقب الدوري للمرة الاولى منذ تتويجه الأخير 2020 2021، أنهى الموسم الماضي في المركز الرابع، في حين احتلّ فياريال المركز الثامن.

وحقق بلد الوليد العائد بداية ناجحة بفوزه على ضيفه إسبانيول بهدفٍ وحيد سجّله راوول مورو (23).