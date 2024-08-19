سينسيناتي (الولايات المتحدة) : أحرزت البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة ثالثة عالمياً، لقبها الـ15 في مسيرتها بفوزها بدورة سينسيناتي الأميركية لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب على حساب صاحبة الأرض جيسيكا بيغولا السادسة.

وتغلبت سابالينكا (26 عاما) على بيغولا بمجموعتين 6 3 و7 5، لتحقق لقبها الثاني هذا الموسم بعد تتويجها في كانون الثاني/يناير ببطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى.

قالت سابالينكا بعد المباراة "لم أكن أتمنى أكثر من ذلك، لقد كان يوما رائعا".

وتابعت "أنا سعيدة للغاية بالمستوى الذي لعبت به في النهائي وتمكنت من الفوز بهذا اللقب. إنه أمر مهم قبل بطولة الولايات المتحدة المفتوحة" حيث خسرت النهائي العام الماضي.

وهو اللقب السادس لسابالينكا في دورات "دبليو تي ايه" الألف والـ15 في مسيرتها.

وجمعت المباراة النهائية في سينسيناتي للمرة الأولى بين لاعبتين من المصنفات العشر الأوليات منذ أن فازت الإسبانية غاربين موغوروسا على الرومانية سيمونا هاليب في عام 2017.

وهيمنت البيلاروسية التي لم تخسر أي مجموعة في سينسيناتي الاستعدادية قبل انطلاق بطولة الولايات المتحدة على ملاعب فلاشينغ ميدوز وأقصت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى من الدور نصف النهائي، على المباراة لفترات طويلة، وانتزعت الفوز بعد ساعة و15 دقيقة.

فرضت قوتها وأسلوبها منذ البداية وتقدمت في المجموعة الأولى 4 1، في حين حاولت الأميركية المدعومة من جماهيرها الرد، إلا أن سابالينكا حسمت الأمور لصالحها 6 3 في 31 دقيقة فقط من دون أن تخسر سوى 5 نقاط على إرسالها.

وهبط أداء سابالينكا الفائزة ببطولتي غراند سلام (أستراليا 2023 و2024) عندما كانت ترسل للفوز باللقاء والنتيجة لصالحها 5 4 في المجموعة الثانية، ما سمح لبيغولا (30 عاما) بكسر إرسالها وإدراك التعادل 5 5.

ردّت سابالينكا سريعا بكسر إرسال الأميركية المتوجة بدورة تورونتو لماسترز الألف نقطة قبل أسبوع، وأرسلت للفوز بالمجموعة فالمباراة.

وثبّتت البيلاروسية تفوّقها على بيغولا بتحقيقها الفوز الخامس عليها مقابل خسارتين، مؤكدة جاهزيتها قبل انطلاق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في 26 الشهر الحالي، حيث ستدخل كمصنّفة ثانية عالميا على حساب الأميركية كوكو غوف.