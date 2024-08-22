إيلاف من القاهرة: بعد ساعات من إعلان ملكة جمال العرب الجزائرية سمارة يحيى الإنفصال عنه، عاد محمد أبو جبل حارس مرمى منتخب مصر لكرة القدم ليؤكد الخبر، وطالب باحترام خصوصيته وإزالة الصور التي تجمعه مع طليقته.

فقد أكدت ملكة جمال العرب في 2019، الجزائرية سمارة يحيى انفصالها عن حارس مرمى مصر ونادي البنك الأهلي لكرة القدم الدولي المصري محمد أبو جبل.

وكتبت سمارة عبر خاصية "ستوري" على حسابها في موقع "إنستغرام": "تم الانفصال بيني وبين محمد من شهر، وإجراءات الطلاق ممكن تأخذ بعض الوقت لهذا أنا ليست لي صلة بأي شيء يخصه وهو نفس الشيء.. ولما يحصل طلاق رسمي سأعلن عن ذلك كما أعلنت عن زواجي.. الله يوفقنا جميعا".

ورفضت الجزائرية الكشف عن أسباب الطلاق، معتبرة أنه قرار تم اتخاذه بالتراضي بموافقة الطرفين بكل احترام.

ودعت سمارة الجميع إلى احترام خصوصية الطرفين حيث قالت "الأسباب والتفاصيل شيء يخصنا نستأذنكم تحترموا خصوصيتنا قرارنا أخذناه بالتراضي وبموافقة الطرفين بكل احترام".

وكان أبوجبل (35 عاما) قد أعلن أمس الأربعاء انفصاله عن سمارة يحيى (32 عاما) بعد زاوج استمر لنحو عامين.

أبو جبل يعلن الخبر ويطالب بحذف الصور

من ناحيته أعلن محمد أبو جبل حارس مرمى البنك الأهلي الحالي والزمالك سابقا، انفصاله عن زوجته الجزائرية سمارة يحيى.

وكتب أبو جبل عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستغرام": "أتمنى من الجميع عدم المساس بخصوصية غيره وحذف جميع الصور المتعلقة بي والشخص الآخر، احتراما للخصوصية".

وأضاف: "الحمدلله الذي يعلم ما وقر في القلب وإن زل اللسان، أعلن انفصالي وأسأل الله أن يوفقني ويكتب لي الخير أينما كنت".

الطموح المونديالي

وجاء الانفصال دون ذكر الأسباب، ويبدو أن حارس مرمى مصر الذي تراجع مستواه في الفترات الأخيرة، يرغب في التركيز على مستقبله الكروي، وخاصة أنه يطمح إلى المشاركة في مشوار تصفيات مصر للتأهل إلى كأس العالم 2026، خاصة أنه ابتعد في الفترات الأخيرة عن المشاركة أساسياً، في ظل تألق محمد الشناوي الحارس الأول للأهلي ومنتخب مصر.



