باريس : حقق باريس سان جرمان حامل اللقب الموسم الماضي انتصاره الثاني تواليا منذ مطلع الموسم الحالي عندما سحق ضيفه مونبلييه 6 0 الجمعة في افتتاح المرحلة الثانية من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل أهداف باريس سان جرمان كل من برادلي باركولا (4 و53) والإسباني ماركو أسنسيو (24) والمغربي أشرف حكيمي (58) ووارن زاير ايمري (60) والكوري الجنوبي لي كانغ اين (82).

وكان سان جرمان استهل حملة الدفاع عن لقبه بفوز صريح ايضا على مضيفه لو هافر 4 1.

ورفع سان جرمان رصيده الى 6 نقاط وارتقى الى المركز الاول على حساب مرسيليا الذي يستضيف رينس الاحد.

ودخل فريق العاصمة الفرنسية حقبة جديدة بعد رحيل نجمه كيليان مبابي المنتقل الى ريال مدريد الاسباني خلال الصيف الحالي.

وللمرة الثانية، تألق لاعب وسط سان جرمان البرتغالي جواو نيفيش الوافد حديثا إليه من بنفيكا وساهم بتمريرتين حاسمتين كما فعل في المباراة الأولى.

افتتح سان جرمان التسجيل مبكرا عبر باركولا الذي استثمر كرة متقنة من نيفيش ليودعها الشباك بعد مرور 4 دقائق.

وسرعان ما أضاف سان جرمان الهدف الثاني بعد لعبة مشتركة رائعة بدأها الجناح باركولا ومررها الى نيفيش ومنه بينية باتجاه أسنسيو الذي سددها بين ساقي حارس مونبلييه (24).

وفي الشوط الثاني مرر أسنسيو كرة بارعة باتجاه الجناح عثمان ديمبيليه الذي مررها بدوره زاحفة داخل المنطقة ليتابعها باركولا المتربص داخل الشباك (53).

واضاف سان جرمان الهدف الرابع عندما مرر الظهير الأيسر البرتغالي نونو منديش كرة داخل المنطقة تابعها الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي غير المراقب داخل الشباك عند القائم الثاني (58).

والهدف هو الخامس عشر لحكيمي في 122 مباراة في صفوف سان جرمان.

ولعب ديمبيليه مرة جديدة دور الممر للهدف الخامس الذي سجله وارن زاير ايمري (60).