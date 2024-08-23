مونشنغلادباخ (ألمانيا) : استهل باير ليفركوزن حملة الدفاع عن لقبه بطلا للدوري الالماني لكرة القدم من دون خسارة بسيناريو هيتشكوكي بعدما فرّط بتقدمه بهدفين ليخرج فائزا في الوقت القاتل على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3 2 الجمعة في المرحلة الأولى.

تقدم ليفركوزن بهدفي السويسري غرانيت تشاكا (12) وفلوريان فيرتس (38)، وادرك السويسري نيكو إلفيدي (59) وتيم كلايدينست (85) التعادل لمونشنغلادباخ.

وكعادته أذاق ليفركوزن مضيفه من كأس المرارة ذاتها التي تجرّع منها منافسوه في الموسم الماضي، اذ سجل فيرتس الهدف القاتل والنقاط الثلاث بعدما احتسب الحكم عقب عودته إلى الحكم الفيديو المساعد "في ايه آر" ركلة جزاء سددها الدولي الالماني وصدها الحارس السويسري يوناس أوملين لتعود إليه ويتابعها قوية في سقف المرمى (90+11).

ورفع ليفركوزن سلسلة مبارياته من دون خسارة في "بوندسليغا" إلى 35 توالياً منذ الموسم الماضي، حين توّج للمرة الاولى في تاريخه باللقب مع 28 فوزا و6 تعادلات.

ويأمل ليفركوزن في أن يتابع على زخم الموسم الماضي بعدما توّج موسمه التاريخي بضم لقب مسابقة كأس ألمانيا إلى الدوري، وذلك بفوزه بعشرة لاعبين على كايزرسلاوترن من الدرجة الثانية 1 0، كما لم يتعرض سوى لخسارة يتيمة في 53 مباراة في مختلف المسابقات كانت أمام أتالانتا الإيطالي 0 3 في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".

كما استهل الموسم الحالي بفوزه بالكأس السوبر على حساب شتوتغارت بركلات الترجيح 4 3 بعد تعادلهما 2 2 في الوقت الأصلي.

وبدوره، يخوض مونشنغلادباخ الدوري بعد فترة تحضيرية ناجحة على كافة الاصعدة اذ فاز في 7 مباريات ودية، كما حقق انتصاره الاول في كأس المانيا ليبلغ الدور الثاني.

وفضّل الإسباني شابي ألونسو مدرب ليفركوزن الزج بالمهاجم النيجيري فيكتور بونيفايس في المقدمة بدلا من التشيكي باتريك شيك صاحب هدف التعادل في الكأس السوبر. كما وضع الإسباني أليخاندرو غريمالدو وفيرتس على الجهة اليسرى، ويوناس هوفمان والهولندي جيريمي فريمبونغ على الجهة اليمنى.

وبعد 12 دقيقة من صافرة البداية دوّن السويسري تشاكا اسمه كأول هداف في "بوندسليغا" هذا الموسم بتسديدة صاروخية من 25 متراً بقدمه اليسرى بعد تمريرة من فريمبونغ استقرت في الزاوية العليا لمرمى مواطنه الحارس أوملين.

وعاند الحظ ليفركوزن الذي كاد يسجل مرتين إلا أن تسديدة بونيفايس من داخل المنطقة اصابت العارضة (18)، في حين وجدت التسديدة الصاروخية البعيدة للمدافع إدموند تابسوبا أعلى القائم (23).

واندفع مونشنغلادباخ لادراك التعادل بعد فرصة من كلايدينست (36)، إلا أن ليفركوزن باغته بعد دقيقتين بالثاني عندما تابع فيرتس في الشباك تسديدة غريمالدو ابعدها الحارس.

واعتقد مونشنغلادباخ انه قلّص الفارق برأسية كلايدينست، غير أن الحكم استعان بحكم الفيديو المساعد "في ايه آر" لالغاء الهدف بداعي خطأ من الهداف على المدافع الإكوادوري بييرو إينكابيه (44).

وتكرر سيناريو نهاية الشوط الاول في بداية الثاني، لكن "في ايه آر" أكد هذه المرة صحة هدف المدافع السويسري إلفيدي بعد شكوك بتسلل الياباني كو إيتاكورا مع بداية الهجمة (59).

وادرك مونشنغلادباخ التعادل اثر ركلة ركنية وتمريرة خادعة من النمسوي كيفن ستوغر تابعها كلايدينست وهو يهم بالسقوط تسديدة بقدمه اليمنى في الشباك (85)، أكد صحته "في آيه آر".

وفي سيناريو جنوني استعان الحكم بـ "في ايه آر" مرة جديدة لاحتساب ركلة جزاء لليفركوزن في الدقيقة الـ 11 من الوقت المحتسب بدل الضائع بعدما أعاق إيتاكورا البديل المغربي أمين عدلي، سددها فيرتس وتصدى لها الحارس قبل أن يتابعها الدولي الألماني في سقف المرمى.

وتتابع المرحلة السبت، فيلعب هوفنهايم مع هولشتاين كيل، وفرايبورغ مع شتوتغارت، وأوغسبورغ مع فيردر بريمن، وماينتس مع أونيون برلين، ولايبزيغ مع بوخوم، وبوروسيا دورتموند مع أينتراخت فرانكفورت.