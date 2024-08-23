زاندفورت : بات الأسترالي جاك دوهان، نجل ميك دوهان بطل العالم للدراجات النارية فئة 500 سنتمتر مكعب، سائقا اساسيا في صفوف فريق ألبين الموسم المقبل في بطولة العالم للفورمولا واحد، حسب ما أعلن الصانع الفرنسي الجمعة.

وكان إبن الـ 21 عاما السائق الاحتياطي في الفريق وسيقود الى جانب الفرنسي بيار غاسلي الموسم المقبل.

وقال الفريق في بيان "بيار وجاك يمنحان الفريق توازنا بين الشباب والخبرة في تشكيلة السائقين التي تهدف إلى بناء مستقبل ناجح".

ويعاني ألبين الأمرَين هذا الموسم، حيث يحتل المركز الثامن من أصل 10 فرق في ترتيب الصانعين، بعدما اكتفى غاسلي بالحصول على ست نقاط من خلال حلوله تاسعا مرتين وعاشرا مرتين ايضا.

من جهته، حصل زميل غاسلي ومواطنه إستيبان أوكون الذي سينضم الى هاس العام المقبل، على خمس نقاط في موسم "محبط" قال عنه إنه لم يشهد "تحسنا كافيا في بعض المجالات".

سبق أن احرز الفوز الوحيد لفريق ألبين في جائزة المجر الكبرى عام 2021 وسط هطول الأمطار.

وأعلن أوكون الانفصال عن ألبين في حزيران/يونيو الماضي بعد أسبوع واحد من حادثة التصادم في موناكو وُجه اليه اللوم بسببها.

كذلك، شهد ألبين تغييرا اداريا بعد تعيين الإنكليزي اوليفر أوكس مديرا للفريق قبل جائزة هولندا الكبرى الاحد.

وحلّ أوكس بدلا من الفرنسي برونو فامان الذي تولى المهام بشكل مؤقت لمدة عام عقب رحيل المدير السابق الأميركي الروماني أوتمار سزافناور.

وسعى غاسلي لاستمالة السائق الإسباني كارلوس ساينس الى الفريق بعدما أُعلن عن رحيله مع نهاية هذا الموسم عن فيراري.

لكنّ ساينس فضّل الانضمام الى وليامس.

وأشاد غاسلي بدوهان قبل الإعلان الرسمي الخميس "إنه فتى رائع. اعتقد أنّه سريع استنادا إلى ما شاهدته في الفورمولا 2 في الاعوام الماضية".