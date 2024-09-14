إيلاف من لندن: على الرغم من أن ثروته تبلغ 45 مليون يورو بعد رحلة احترافية طويلة في عالم كرة القدم، يواجه سيسك فابريغاس، النجم السابق لأندية برشلونة وأرسنال وتشيلسي، خطر الطرد من الشقة التي يعيش فيها مع عائلته في سويسرا، بسبب عدم دفع الإيجار لفترات طويلة.

وبحسب الصحافة الإيطالية، حيث يعمل فايرغاس مدرباً لنادي كومو، فقد استأجر شقة فاخرة في منطقة بيسون السويسرية، على بعد 25 كيلومترا فقط من كومو الإيطالية، لكنه لم يف بالاتفاق، إذ يطلب صاحب المنزل ما يزيد قليلا عن 36 ألف يورو للإيجار والفواتير غير المدفوعة.

وأوضح صاحب الشقة: حاولنا الاتصال بمحاميه دون جدوى. الأمر الذي جعله يقرر اتخاذ الإجراءات القانونية، ومن المقرر عقد الجلسة الأولى الأسبوع المقبل.

وصل الإسباني الذي توج بكأس العالم 2010 إلى كومو في 2022 كلاعب، واعتزل بعد عام، قبل أن يصبح مدربا لفريق تحت 19 عاما بالنادي الإيطالي، وفي الموسم الماضي، عندما كان عمره 37 عاما، تولى مسؤولية الفريق الأول، وقاده إلى دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

من هو فبريغاس؟

سيسك فابريغاس هو لاعب كرة قدم إسباني تبلغ ثروته الصافية 45 مليون دولار، وقد ولد فابريغاس باسم فرانسيسك فابريغاس سولير في أرينيس دي مار بإسبانيا في آيار مايو 1987.

لعب خلال مسيرته الشبابية مع ماتارو وبرشلونة وأرسنال.

في عام 2003 انضم إلى فريق أرسنال الأول وهو شاب صغير، وفي عام 2001 تم التعاقد معه مرة أخرى إلى برشلونة مقابل 35 مليون جنيه إسترليني بالإضافة إلى 5 ملايين جنيه إسترليني أخرى كمتغيرات.

في عام 2014 وقع فابريجاس عقدا لمدة خمس سنوات مع تشيلسي مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

انضم إلى المنتخب الإسباني الأول في عام 2006. منذ عام 2004 مثل أيضًا كتالونيا.

في عام 2013 فاز بأول لقب دوري في مسيرته مع برشلونة.

قاد إسبانيا إلى نهائي بطولة العالم تحت 17 سنة 2003 في فنلندا، لعب في كأس العالم 2006 و2010.

في عام 2010 صنع هدف الفوز لأندريس إنييستا في مباراة البطولة في نهائي كأس العالم 2010.

كان لديه رعاية مع شركة بوما وظهر في إعلان لهم، وفي عام 2008 كان لديه برنامج تلفزيوني خاص يسمى عرض سيسك فابريجاس: نايكي لايف.

فاز بكأس الاتحاد الإنكليزي والدوري الإسباني وكأس ملك إسبانيا وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية وبطولة أوروبا.