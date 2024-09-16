بغداد : اكتفى النصر السعودي في غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو المصاب بفيروس بالتعادل الايجابي مع مضيفه الشرطة العراقي 1 1، الإثنين في بغداد ضمن الجولة الاولى من دوري ابطال أسيا للنخبة في كرة القدم.

تقدم النصر عبر سلطان الغنام (14)، وعادل محمد داود للشرطة(24).

وغاب رونالدو عن المباراة بسبب وعكة صحية حسبما أعلن ناديه الأحد على حسابه في "إكس" (تويتر سابقا).

قال "تعرض قائد الفريق الأول كريستيانو رونالدو الى وعكة صحية (عدوى فيروسية)، وبعد متابعة طبيب النادي لحالته تقرر حاجته للراحة وعدم مرافقة البعثة للسفر اليوم".

كما غاب المدافع الإسباني إيمريك لابورت عن المواجهة، بسبب الإيقاف لحصوله على بطاقة حمراء أمام العين في ربع نهائي دوري أبطال آسيا الموسم الماضي، بالاضافة الى رباعي نواف العقيدي، عبد المجيد الصليهم، ماجد قشيش، أيمن يحيى، سامي النجعي بداعي الاصابة.

بدأ اللقاء بضغط كبير من جانب النصر الذي استحوذ لاعبوه على الكرة بنسبة كبيرة وسط تراجع من جانب أصحاب الأرض.

وافتتح النصر، التسجيل عن طريق سلطان الغنام بعد تمريرة رائعة من جانب البرتغالي أوتافيو مونتيرو، قابلها الأول بتصويبة قوية سكنت شباك أصحاب الأرض.

وأهدر البرازيلي أندرسون تاليسكا فرصة تسجيل الهدف الثاني بعد عرضية من جانب مختار علي سددها فوق العارضة (18). وادرك الشرطة التعادل عندما استغل محمد داود خطأ بين ثنائي النصر، الفرنسي محمد سيماكان وسالم النجدي، وسدد الكرة داخل شباك الحارس البرازيلي بينتو ماثيوس ليعادل النتيجة (24).

واحتسب حكم اللقاء، ركلة جزاء على محمد سيماكان قبل أن يتراجع عنها بعد اللجوء الى تقنية الحكم المساعد (في ايه آر) لأن المخالفة ارتكبت خارج المنطقة.

وأشرك مدرب النصر البرتغالي لويس كاسترو الجناح البرازيلي أنجيلو غابريال في بداية الشوط الثاني من اللقاء بدلاً من عبدالرحمن غريب، من أجل زيادة الفاعلية الهجومية، وتسجيل الهدف الثاني.

وعاد تاليسكا لإهدار هدف جديد للنصر بعد خطأ من جانب دفاعات الشرطة قابلها بتصويبة تألق حارس الشرطة في التصدي لها (49).

وخسر النصر جهود لاعب وسطه الكرواتي مارسيو بروزوفيتش ولم يتمكن من اتكمال المباراة، فأشرك المدرب عبدالله الخيبري بدلاً منه (53).