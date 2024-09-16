الرياض : فرض نجم الاتحاد الفرنسي كريم بنزيمة نفسه نجماً على الجولة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم، فيما ساور القلق الجماهير بعد ادخال نجم الشباب فهد المولد العناية المركزة، اثر سقوطه من شرفة منزله في دبي.

وفيما بقي رصيد النصر، بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، مُعلقا على فوز واحد، بعدما أدرك متأخراً تعادلا مثيرا مع الأهلي، شهدت الجولة توقيع الهلال والاتفاق على ثالث الانتصارات توالياً على غرار الاتحاد.

وفي حادث سقوط المولد الذي لم تتضح ملابساته بعد، ذكرت القنصلية السعودية في دبي أنها "لا زالت تتابع التحقيقات مع القيادة العامة لشرطة دبي، كما تود القنصلية الايضاح بأن الحالة الصحية للاعب تخضع للمراقبة".

وتعرض المولّد البالغ 30 عاما للحادث عقب مشاركته مع منتخب بلاده في التصفيات الاسيوية المؤهلة لمونديال 2026 حيث شارك بديلا أمام أندونيسيا والصين.

وذكر مكتب دبي الإعلامي نقلا عن القيادة العامة لشرطة دبي أنّ المولّد "سقط من شرفة منزله بالدور الثاني خلال وجوده في إجازة قصيرة في دبي".

نكهة فرنسية لسباعية النمور

واكتسح الاتحاد بقيادة بنزيمة الوحدة في "ديربي زمان" 7 1 أمام 50 ألف متفرج في استاد الجوهرة المشعة، استمتعوا بالـ"هاتريك" الثاني لحامل الكرة الذهبية السابق مع "النمور" والـ15 في مسيرته الاحترافية.

اعتلى الاتحاد الصدارة متقدما على الهلال والاتفاق قبل أسبوع من مواجهته "الزعيم" في الرياض في كلاسيكو منتظر.

قال المدرب الفرنسي للاتحاد لوران بلان إن فريقه سيلعب أمام أفضل فريق في الشرق الأوسط "نعرف ما علينا فعله، فلننتظر ولنعمل سويّا والأسبوع المقبل ستكون مباراة أصعب".

وتقاسم بنزيمة ومواطنه موسى ديابي نجومية المباراة، الأول بثلاثيته، والثاني بتمريراته الأربع الحاسمة التي أصبح بفضلها ثاني لاعب في تاريخ دوري المحترفين يلعب 4 تمريرات حاسمة في مباراةٍ واحدة بعد المغربي يوسف القديوي مع الوحدة ضد الحزم في شباط/ فبراير 2012.

قال بنزيمة "كانت أمسية ساحرة.. إذا لم يكن وجودنا هنا من أجل المنافسة، فما سبب مجيئنا إلى الاتحاد؟".

ورفع هداف ريال مدريد الإسباني السابق البالغ 36 عاما، رصيده إلى 4 أهداف متخلفا بهدفين عن الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال.

39 مباراة بلا هزيمة

مواصلاً سلسلة مميزة دون خسارة في الدوري وصلت إلى 39 مباراة متتالية، بلور الهلال مشواره المظفر الذي بدأه الموسم الماضي، متكئا على أدوات استقراره الفنية والإدارية.

ضم مضيفه الرياض إلى قائمة ضحاياه بثلاثية ترجمت تألق نجميه، القائد سالم الدوسري (هدف)، والصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي أضاف ثنائية ثالثة تواليا.

شهدت المواجهة مشاركة أولى لثنائي الهلال المنضم حديثا، البرتغالي جواو كانسيلو والبرازيلي ماركوس ليوناردو، فكشف "الزعيم" عن جهوزية عالية قبل صدامه القاري الأول في دوري أبطال آسيا للنخبة، الثلاثاء، أمام الريان القطري في الدوحة، ثم الاتحاد السبت في الدوري.

ولم يتسبب الثنائي الجديد في تغيير أسلوب لعب الزعيم حسب الدوسري "أظهرا انضباطا، وكانا إضافة لنا".

بدوره اعتبر المدرب البرتغالي جورجي جيزوس، الذي قاد الهلال إلى تحقيق الفوز الـ150 خارج أرضه، أن فريقه دائما ما يسيّر المباراة وفق ما يريد".

ورغم الهزيمة بثلاثية نظيفة، أثنى بندر المقيل، رئيس نادي الرياض، على أداء لاعبيه "الذين قدموا مباراة ممتازة"، فيما رأى مدربه الفرنسي صبري لموشي أن فريقه خسر أمام "الأفضل في آسيا".

هل يرحل كاسترو؟

على وقع المطالبات برحيل مدربه البرتغالي لويس كاسترو واحتفالات جماهيره بوصول نجمه رونالدو إلى 900 هدف، أدرك النصر تعادلا متأخرا على أرضه في الأول بارك أمام الأهلي (1 1) في قمة الأسبوع، مبتعداً عن ثلاثي الصدارة، بأربع نقاط.

وجاء التعادل قبل أيام من خوض النصر أولى مبارياته في دوري أبطال آسيا للنخبة أمام الشرطة العراقي، الإثنين، في بغداد، بغياب رونالدو الذي تعرض لوعكة صحية، حسب بيان للنادي.

وتحت عنوان "لويس كاسترو في مرمى النيران"، توقفت صحيفة اليوم المحلية عند تصريحات هداف "العالمي" السابق ماجد عبد الله الذي طالب بإقالة كاسترو معتبرا أن (المدرب الوطني) سعد الشهري هو الخيار المناسب حاليا.

واعتبر ماجد، الهداف التاريخي للمنتخب السعودي، أن الهلال هو المرشح الأبرز لإحراز الدوري.

من ناحيتها نقلت صحيفة عكاظ عن مصادر، أن المسؤولين في النصر، توصلوا الى قناعة كاملة قبل خوض المباراة مع الأهلي، بضرورة عدم استمرار كاسترو.

وذكرت أن مدرب ميلان الايطالي السابق ستيفانو بيولي سيكون البديل بعد مفاضلة مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

وعبّر الألماني ماتياس يايسله، مدرب الأهلي عن شعوره بخيبة أمل، بعد التعادل الوقت القاتل، بعدما ظل فريقه متقدما بهدف العاجي فرانك كيسييه حتى الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

قال "كنا نستحق الفوز بهذه المباراة بسبب المستوى الذي قدمناه".

وفيما أشاد يايسله (36 عاماً) بالوافد الجديد الإنكليزي إيفان توني "الذي قدم أداء جيدا على الرغم من انضمامه بشكل متأخر"، قال لاعب برنتفورد الإنكليزي سابقا إنه "متعطش للتجربة في الدوري السعودي، بعد حفاوة الاستقبال".

محققاً فوزه الثالث توالياً، مضى الاتفاق في انطلاقته المثالية متجاوزا الفتح، ومجاوِرا الهلال (والاتحاد) في الصدارة، بعدما قدم مباراة كبيرة، كما وصفها مدربه الإنكليزي ستيفين جيرارد.