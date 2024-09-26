مدريد : حُكم الخميس على مشجع لنادي مايوركا بالسجن لمدة عام والمنع من دخول الملاعب لثلاثة أعوام، بسبب الإساءة العنصرية إلى البرازيلي فينيسيوس جونيور نجم ريال مدريد والنيجيري سامويل تشوكويزي اللاعب السابق لفياريال الإسباني لكرة القدم.

وقال ريال مدريد في بيان إن "المشجع أُدين بارتكاب جريمتين ضد النزاهة الأخلاقية، مع تفاقم الجريمة بسبب دوافع عنصرية".

وقعت الإساءة إلى فينيسيوس خلال خسارة فريق العاصمة أمام مايوركا 0 1 في الدوري على ملعب سون مويكس في شباط/فبراير 2023، قبل أن يهين المشجع تشوكويزي، الذي يلعب الآن في ميلان الإيطالي، بعد ذلك بأسبوعين.

وأوضح النادي الملكي أن عقوبة المشجع عُلّقت "بعد أن اعتذر المدعى عليه وأعرب عن ندمه في رسالة موجهة إلى فينيسيوس، عقب إتمامه برنامجا للمساواة ومكافحة التمييز".

وهذه هي الإدانة الجنائية الثالثة في الأشهر الأخيرة بسبب الإساءات العنصرية الموجهة للاعبي ريال مدريد، وخاصة فينيسيوس الذي كان ضحية للعديد من الحوادث المماثلة في الملاعب في جميع أنحاء البلاد منذ وصوله إلى إسبانيا في 2018.

وكانت محكمة إسبانية حكمت في حزيران/يونيو الماضي على ثلاثة من مشجعي فالنسيا بالسجن ثمانية أشهر بتهمة الإساءة العنصرية لفينيسيوس خلال مباراة في الدوري العام الماضي، وهو أول حكم من نوعه في إسبانيا.

وصدر حكم بالسجن لثمانية أشهر مع وقف التنفيذ في تموز/يوليو، على شخص آخر بتهمة الإساءة العنصرية عبر الإنترنت ضد فينيسيوس وزميله الألماني أنتونيو روديغير.

وأشار ريال إلى أن مشجعا آخرا من مايوركا، وهو قاصر، أساء عنصريا إلى لاعب الوسط الفرنسي أوريليان تشاوميني، ومُنع من دخول الملاعب لمدة عام أيضا.

وكان فينيسيوس طالب في وقت سابق من هذا الشهر، بسحب حق استضافة إسبانيا لنهائيات كأس العالم 2030 ما لم تحرز تقدما في قضية العنصرية في الملاعب.