تورينو : حرم كالياري مضيفه يوفنتوس من استعادة المركز الثاني من إنتر ميلان حامل اللقب عندما أرغمه على التعادل 1 1 الأحد في المرحلة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وكان يوفنتوس في طريقه الى تحقيق فوزه الثاني تواليا والثالث في مختلف المسابقات عندما تقدم عبر هدافه الدولي الصربي دوشان فلاهوفيتش (15 من ركلة جزاء)، لكن كالياري أدرك التعادل قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي ومن ركلة جزاء أيضا سجلها الروماني رازفان مارين (88 من ركلة جزاء) هدف كالياري.

وهو التعادل الرابع ليوفنتوس هذا الموسم فرفع رصيده الى 13 نقطة متراجعا الى المركز الثالث مؤقتا بفارق الاهداف أمام أودينيزي الفائز على ليتشي 1 0 السبت، ونقطتين أمام ميلان الذي يحل ضيفا على فيورنتينا لاحقا، وثلاث نقاط عن إمبولي الذي يحل ضيفا على لاتسيو لاحقا أيضا.

وكان إنتر انتزع المركز الثاني مؤقتا بفوزه على ضيفه على تورينو 3 2 السبت.

في المقابل، رفض كالياري العودة الى سكة الهزائم بعدما حقق فوزه الاول هذا الموسم عندما تغلب على مضيفه بارما 3 2 الاثنين الماضي في ختام المرحلة السادسة، فكسب نقطة ثمينة رفع بها رصيده الى ست نقاط وصعد الى المركز الخامس عشر مؤقتا بانتظار نتيجة مباراة بارما (5 نقاط) مع مضيفه بولونيا لاحقا.

ودخل يوفنتوس المباراة منتشيا بفوزه الثمين وبعشرة لاعبين على مضيفه لايبزيغ الألماني 3 2 الأربعاء الماضي في الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وضغط بفوة على مرمى ضيفه كالياري وحصل على ركلة جزاء احتسبت له بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في أيه آر" إثر لمسة يد على المدافع سيباستيانو لوبيرتو اثر رأسية للمدافع فيديريكو غاتي من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية للدولي الهولندي تيون كوبمينيرس، فانبرى لها هدافه فلاهوفيتش قوية زاحفة بيسراه على يسار الحارس سيموني سكوفيت (15).

وهو الهدف الخامس لفلاهوفيتش في الدوري بعد ثنائيتين في مرمى هيلاس فيرونا (3 0) في المرحلة الثانية، وجنوى (3 0 ايضا) في السادسة، فانفرد بالمركز الثاني على لائحة الهدافين بفارق هدفين خلف المتصدرين ماتيو ريتيغي (أتالانتا) والفرنسي ماركوس تورام (إنتر).

وتابع يوفنتوس، الفريق الوحيد إلى جانب إمبولي لم يذق طعم الخسارة حتى الان هذا الموسم، أفضليته وكاد كوبمينيرس يفعلها بتسديدة قوية من خارج المنطقة علت العارضة بسنتمترات قليلة (17).

وأنقذ الحارس سكوفيت مرماه من هدف ثان بتصديه لتسديدة قوية للدولي البرتغالي فرانسيسكو كونسيساو (20)، ثم تابع تألقه بإبعاده تسديدة قوية لكوبمينيرس من داخل المنطقة الى ركنية (26).

وواصل يوفنتوس تفوقه في الشوط الثاني وحرمه سكوفيت من هز الشباك بتصديه لتسديدة قوية لفلاهوفيتش من داخل المنطقة قبل أن يشتتها الدفاع (71).

وأهدر فلاهوفيتش فرصة سهلة بغرابة عندما تهيأت أمامه كرة مرتدة من الحارس اثر تسديدة قوية للبديل البرازيلي دوغلاس لويز، فسددها بجوار القائم الأيمن (78).

وعلى غرار يوفنتوس، حصل كالياري على ركلة جزاء بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد اثر عرقلة روبرتو بيكولي من قبل لويز داخل المنطقة فانبرى لها مارين قوية بيمناه في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس ميكيلي دي غريغوريو (88).

وتلقى يوفنتوس ضربة موجعة ثانية بطرد مهاجمه كونسيساو بالبطاقة الصفراء الثانية اثر تعمده السقوط داخل المنطقة (89).

وحرم القائم الايمن كالياري من هدف الفوز عندما رد تسديدة قوية زاحفة لمدافعه السلوفاكي آدم أوبرت (90+6).