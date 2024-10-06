شنغهاي : عانى الروسي دانييل مدفيديف المصنف خامسا عالميا لبلوغ الدور ثمن النهائي من دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة في كرة المضرب، واحتاج الى قلب خسارته المجموعة الاولى أمام الإيطالي ماتيو أرنالدي 5 7 الى فوز بالثانية والثالثة بنتيجة واحدة 6 4 الأحد.

ويلتقي الروسي المصنف أول عالميا سابقا والذي لم يحرز أي لقب حتى الآن هذا الموسم، في ثمن الدور المقبل مع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس أو الفرنسي ألكسندر مولر.

وبدأ مدفيديف المباراة بقوة عندما كسر إرسال الإيطالي المصنف 36 عالميا في الشوط الأول وتقدم 1 0 ثم 3 1، قبل أن ينجح الأخير في كسر إرساله في الشوط السادس مدركا التعادل 3 3 ثم فعلها للمرة الثانية في الشوط الثاني عشر منهيا المجموعة الأولى في صالحه 7 5.

وتعرض الروسي البالغ من العمر 28 عاما كثيرا بضغط أرنالدي وتعرض لعقوبتين لانتهاك القواعد وحسمت نقطة من رصيده بعد جدال مع الحكم، لكنه استعاد توازنه ونجح في قلب الطاولة في المجموعتين التاليتين على الإيطالي البالغ من 23 عاما وحقق فوزه الرابع في اربع مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

كرر مدفيديف السيناريو ذاته في بداية المجموعة الثانية عندما كسر إرسال الايطالي في الشوط الأول، لكن الأخير رد له التحية مباشرة مدركا التعادل، قبل أن يفعلها مدفيديف مجددا في الشوط السابع ويتقدم 4 3 ثم حسم المجموعة في صالحه 6 4.

وفرض التاعدل نفسه في المجموعة الثالثة الحاسمة حتى الشوط الثامن 4 4 قبل أن ينجح الروسي في كسر ارسال الايطالي في التاسع ويتقدم 5 4 ثم كسب الشوط العاشر وأنهاها في صالحه 6 4 وبالتالي المباراة في في ساعتين و44 دقيقة.

وقال مدفيديف عن منافسه "كنت أتوقع منه أن يلعب بشكل مختلف لكنه لعب بشكل جيد جدا"، مضيفا "بصراحة، كان ينبغي أن أؤدي بشكل أفضل في المجموعة الأولى. كانت المجموعتان الثانية والثالثة أكثر تقاربًا... ربما كانت لديه الأفضلية، ولكن هذا هو السبب في أن كرة المضرب مجنونة. يمكنك الفوز عندما لا تتوقع ذلك، ويمكن أن تخسر عندما تتوقع الفوز. ولكن في النهاية أنا سعيد بالفوز".

ولم يكن اللعب ممكنًا إلا تحت سقف الملعب الرئيسي حيث أجبر المطر المباريات على الملاعب الخارجية على التأجيل لليوم الثاني على التوالي.